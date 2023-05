Maestra de primaria: "El racismo en el colegio es cosa de adultos, no de niños, y está vestido de paternalismo"

¿Cómo se vive el racismo en los colegios?

Se escuda siempre en la cultura. En el discurso de ‘estas familias son así’, ‘su cultura es así’. Y, sobre todo, hay un racismo vestido de paternalismo. Si una familia hace las cosas como ‘nosotros’ consideramos que deben hacerse, decimos ‘qué bien lo hace esta familia, a pesar de su cultura’. Y hablo de todo tipo de escuelas: de máxima, de alta, de media o de baja complejidad. Esa mirada de ‘no quieren hacer las cosas’, sin entender que muchas veces es porque no tienen la oportunidad de hacerlas, es transversal.

¿Cómo perciben los niños esa mirada?

A veces los docentes hablan como si los niños no estuvieran delante. No podemos hablar a los niños como si fueran adultos, culpando a los críos de cosas que no son su responsabilidad. Yo me lo he encontrado como madre negra.

¿Qué tipo de cosas?

Cosas de adultos que a los niños les causan una angustia con la que no tendrían que cargar. Los adultos muchas veces hablamos sin pensar. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en ciclo superior, en cómo hablamos a los chicos. ‘Serás un gamberro’, ‘te meterás en bandas’… El mensaje que están recibiendo es que su futuro es ese. ¿Por qué no les decimos a estos alumnos que existen otras realidades a su alcance?

Esa mirada estigmatizadora que reciben también fuera del colegio...

¡Claro! Yo a mi hijo se lo digo. Si vas al parque y quedas con tus amigos, la policía te puede parar; y tienes que controlar tu carácter porque a ti no te dejarán pasar lo que dejarán pasar a tus amigos. Es duro, ¿eh? Decirle esto a tu hijo. Pero es que se lo encontrará, que un día le pararán por la calle y le parará la policía por cómo va vestido o por lo que sea. Pero lo duro es que eso también pasa en el colegio. Comentarios de profesores como '¡mira cómo va vestido!' o '¡mira qué música escuchan, solo reguetón!'.

Pero, ¡si reguetón lo escuchan todos los niños!

Sí, pero ¿a quién se le critica más? Y a las niñas… las hacemos sentirse mal porque les esté saliendo el pecho a los 10 años. Basta. ¡Basta! A veces escuchas cosas como ‘está tan desarrollada, en nada se queda embarazada’. Los niños serán todos gamberros, unos vándalos, y las niñas se quedarán todas embarazadas. ¿Disculpa? Aquí tenemos un grave problema. ¡Porque su cuerpo se esté desarrollando y tenga pecho y tenga culo y tenga caderas no hay que sexualizarlas!.

Pese a lo que cuenta, ¿la situación ha mejorado?

Sí. Ha mejorado sobre todo entre las mujeres; las docentes. Ellas son las que hacen que todo tire hacia adelante. Han cambiado la mirada y se ha producido un cambio en la manera de enseñar. No solo en las nuevas metodologías, sino en intentar que los niños y las niñas lleguen dónde quieran llegar; insistirles en aquello de que tú puedes llegar donde tú quieras, aunque alguien te diga que no.

Y entre los niños, ¿hay racismo?

Pasa; claro que pasa, ahí están los casos de 'bullying'; pero tengo que decir que yo pensaba que pasaría más. El problema lo tienen principalmente los adultos. Yo, con los niños, los conflictos que más tengo son por el fútbol.

¿Por el fútbol?

Sí. En el patio es un problema grave. Se pelean por la pelota. Son muy competitivos. Los profesionales hacen muchas faltas y los niños lo ven y creen que tienen que hacer eso. Y digo niños porque no son las niñas.

Los referentes otra vez. En los libros de texto, lo que se estudia en clase, hay una evidente falta de referentes de otros orígenes. ¿Cómo repercute eso en los niños y niñas? ¿Ha mejorado con los nuevos currículums?

Aún hay un vacío importante, pero va mejorado porque ya no seguimos el libro de texto a rajatabla y podemos poner a los referentes que nosotros creamos.

¿Y se hace?

Está pasando otra cosa. Buscamos nueves referentes y todos son femeninos y ahora tendríamos que introducir masculinos, también. Y que no todos los referentes sean sociales, que no todo sea Rigoberta Menchú. También necesitamos referentes inventores, doctores, doctoras…

Sin ir más lejos, usted es también un referente.

¡Yo no pretendo ser referente de nada! Bueno... o sí... Por ejemplo en el vestir. Me gusta llevar pañuelos para mostrar que en mi cultura nos gusta llevar pañuelos de colores, y eso no quiere decir que no esté respetando 'vuestra' cultura, sino que estoy abrazando la mía. Eso también pasa en la educación. Frases tipo 'es que al colegio tienen que venir todos iguales'. Iguales, ¿cómo? ¿Cómo todos los blancos?

¿En 10 años la situación habrá mejorado?

Espero que sí. Aunque yo miro a mi alrededor y la mayoría de mis amigos no son blancos. Y mis sobrinos, con los que me llevo muchos años, tienen algunos amigos blancos, claro, pero la mayoría no lo son. La mezcla fuera del colegio es otra historia.

Y dentro, tenemos aún por resolver la segregación escolar.

Ese es otro tema. Ahora toca hacer las preinscripciones. Hay muchas familias que dicen 'yo que no quiero que mi hijo vaya a tal o cual instituto porque hay muchos inmigrantes'. Siendo familias de distintos orígenes, ¿eh?, pero quieren que sus hijos vayan "con niños de aquí".

Otra de las asignaturas pendiente es la educación sexual.

Sí. Tendría que empezar antes. Los niños van más avanzados porque tienen acceso a las redes desde muy pequeños. Desde cuarto de primaria habría que empezar a hablar con naturalidad. El problema es que a veces las reticentes a que se haga son las familias. Hay que hablarles del porno sin miedo, y decirles que el porno no es algo real.

Crecen con esa nefasta educación sexual.

Los chicos siguen teniendo conductas machistas, pero ¡es lo que ven en la sociedad! Tienes que empezar a explicarles, primero, que que una chica vista como le dé la gana no les da derecho a ellos a nada. Yo les digo, que a vuestras compañeras les salga pecho no quiere decir nada. No podéis tocar pechos, no podéis tocar culos... Tenéis que respetar los espacios de cada uno. Hay que hablar más con los niños. Nosotros en ciclo superior de primaria ya pedimos, además, las charlas específicas, porque están las hormonas que no veas.

Para acabar, si pudiera pedir un deseo para mejorar el sistema educativo, ¿qué pediría?

¡Que bajen ratios! Yo tengo a 27 alumnos en clase, cada uno de su madre y de su padre. Están muy bien las codocencias, pero lo que necesitamos es poder atender bien a los alumnos. Para trabajar bien tendríamos que tener 15 o 16 alumnos por aula.