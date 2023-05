El álbum ilustrado “Esperando el amanecer”, publicado por la gallega Kalandraka, logró ayer el primer premio de los libros mejor editados de 2022 del Ministerio de Cultura en el apartado de literatura infantil.

Este Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado firmado por Fabiola Anchorena ha sido publicado en gallego, euskera, catalán, italiano y castellano. En él, nos presentan a varios animales que se quejan de estar sumidos en una oscuridad total sin poder ver amanecer, las estrellas ni sentir la lluvia caer.

Los premios a la mejor edición carecen de dotación económica, peron son muy valorados por los editores por el reconocimiento y por la difusión ya que las obras galardonadas serán expuestas en las ferias internacionales del libro LIBER, Fráncfort y Leipzig.

En estas dos últimas ferias, se exhibe la exposición Best Book Design From All Over the World (Libros Mejor Editados en el Mundo), concurso internacional cuya primera edición comenzó en la ciudad de Leipzig en el año 1963 y para el que cada país envía los libros que ganan cada año su concurso nacional. Después las obras quedarán como donación en el German Book and Type Museum de Leipzig.

El jurado ha valorado 154 obras en total, incluidas en cinco grupos temáticos. Estas son las obras premiadas:

Libros de Arte

Primer premio: The Animals, de Estela de Castro. Editado por La Fábrica con la colaboración de PHotoESPAÑA.

Valoración del jurado: “Destaca la gran calidad de la fotografía, pudiendo apreciar detalles; excelente juego de colores y a destacar la tipografía en blanco”.

Segundo premio: Trasmundo de Goya, de Edith Helman. Editado por Media Vaca.

Valoración del jurado: “Estudio completo del artista. Excelentes reproducciones y gran elección de grabados e ilustraciones. Papel de gran calidad y cuidada maquetación y sobrecubierta”.

Tercer premio: La Alhambra, de Manuel Mateo Pérez; ilustraciones de Aixa Portero. Editado por Tintablanca, sello de Tiempo de Letras S.L.

Valoración del jurado: “Obra original que aporta una buena presentación con excelentes ilustraciones. Juego de diálogo con el lector”.

Libros de Bibliofilia

Primer premio: La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Editado por Publicaciones de la Universitat Politècnica de València y deVera Press.

Valoración del jurado: “Excelente presentación, con un papel de gran calidad. Importante recuperación de tipos móviles y maquinaria tradicional de imprenta. Visión moderna de un clásico”.

Segundo premio: Los trabajos de Persiles y Sigismunda, de Miquel de Cervantes. Editado por Summa Editorial.

Valoración del jurado: “Muy buen planteamiento de la ilustración, presentando una coherencia entre forma y contenido. El hecho de que los pliegos no estén cosidos le da una apariencia artística”.

Tercer premio: El universo creativo de Gaudí, con textos de Luís Gueilbur. Editado por Millenium Liber.

Valoración del jurado: “Increíbles fotografías. Las hojas sueltas y los grabados aportan una gran composición. Apuesta arriesgada con una estupenda mezcla de tipografía”.

Libros Facsímiles

Primer premio: Vistas de ciudades de España. De Nicolás Chapuy. Editado por Ediciones Siloé Arte y Bibliofilia.

Valoración del jurado: “A destacar la gran calidad de las impresiones, gran presentación y formato. Excelente textura del papel con gran calidad. Fidelidad y limpieza en la presentación de las imágenes”.

Segundo premio: De Monstris: De monstruorum causis, natura et fifferentiis, de Fortunio Liceti. Editado por Ediciones Siloé Arte y Bibliofilia.

Valoración del jurado: “Excelente trabajo de recopilación de una edición del s. XVII. Original cerramiento y una gran calidad en la reproducción facsimilar”.

Tercer premio: Tras una deliberación del jurado, se decide dejar desierto el tercer premio.

Libros infantiles y Juveniles

Primer premio: Esperando el amanecer, de Fabiola Anchorena. Editado por Kalandraka Editora, con la colaboración del Concello de Santiago.

Valoración del jurado: “Libro muy bien ejecutado, coherente y estéticamente impecable, resolviendo muy bien la dificultad en la reproducción cromática”.

Segundo premio: ¡Gracias, Madre Tierra!, de Vanina Starkoff. Editado por AKIARA Books.

Valoración del jurado: “Originalidad en el colorido y en el despliegue de las distintas piezas. Buen formato, atractivo visualmente”.

Tercer premio: Tiempo de Haikus, texto de J.N. Santaeulàlia, ilustraciones de Lucino Lozano. Editado por AKIARA Books.

Valoración del jurado: “Coherencia entre la obra, la maquetación y el formato, poniendo en valor la poesía destinada a un público infantil y juvenil”

Obras Generales y de Divulgación

Primer premio: Una trilogía rural, de Federico García Lorca; ilustraciones de Ilu Ros. Editado por Lumen.

Valoración del jurado: “Estupenda integración de las ilustraciones en la historia, con una puesta teatral que se corresponde con el contenido. Gama cromática muy bien elegida, sin estridencias”.

Segundo premio: Un año entero. Almanaque de la naturaleza, de Isabel Minhos y Bernardo P. Carvalho. Editado por Fulgencio Pimentel.

Valoración del jurado: “A destacar la tipografía y el juego de contrastes, asociando colores. Tipografía bien utilizada y una interesante apuesta vintage”.

Tercer premio: Esa llave ya nieve, de Guadalupe Grando. Editado por ALKIBLA Proyectos Culturales.

Valoración del jurado: “Originalidad en el planteamiento, con una gran variedad de tipos de papel que conforman un acierto que da coherencia y acompaña al contenido gráfico. A destacar la calidad de las reproducciones”.