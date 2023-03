“Tener el diagnóstico cuanto antes te abre la puerta a otra calidad de vida”

Se estima que actualmente hay en España unas 450.000 personas con trastorno del espectro autista (TEA), de las que 27.000 estarían en Galicia, aunque la presidenta de la Federación Autismo Galicia cree que las cifras reales son más elevadas. Mercedes Fernández pone el foco en el diagnóstico precoz para afrontar el abordaje de este trastorno de una forma personalizada. “Todos tienen en común el TEA, pero las necesidades de apoyo de cada persona son distintas”, subraya.

Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el próximo 2 de abril, organizan este viernes, a partir de las 11.00 horas, un acto en el Auditorio de Galicia que incluye una actividad llamada Mural Art Experiencie, guiado por el artista David Planas.

Ficha personal Mercedes Fernández es diplomada en Enfermería, con un máster en Gerontología clínica y social, y ejerce de enfermera desde hace más de veinte años en atención primaria y hospitales de Galicia. Tiene también los títulos de Enfermería de Empresa y Técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales y la titulación de especialista en intervención asistida con caballos.

–Conmemoran el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con una propuesta singular que sirve también de reencuentro tras el COVID.

–Sí, están todos muy emocionados. La idea es hacer un mural en el que cada asociación vaya haciendo su parte para luego unirlas y hacer un mural más grande que simbolice esa unión para darle voz a todas las personas con TEA.

–Este año la campaña promovida por la Confederación Autismo España, de la que forman parte, tiene como lema “Llamémoslo por su nombre”.

–Se trata de poner el foco en que el autismo es un espectro muy amplio. Todos tienen en común el TEA, pero las necesidades de apoyo de cada persona son distintas. Se trata de destacar la singularidad y la especificidad de lo que es el autismo, desterrar falsas creencias y falsas barreras para poder valorar a las personas por lo que son. Queremos que todos se vean representados y que tengan sentido de pertenencia, que se sientan apoyados y respaldados por las entidades y por la sociedad. Cada uno es diferente, pero todos forman parte del grupo. El signo del infinito que acompaña el lema recoge muy bien lo que es el espectro, porque cada uno es diferente, aunque tengan en común el diagnóstico.

–¿Cuáles son las mayores urgencias que afrontan tras la pandemia?

–Estamos incidiendo muchísimo en el diagnóstico precoz, para que estas personas puedan acceder a unos apoyos específicos cuanto antes. Cada vez se nota una mayor concienciación, tanto en el sistema sanitario como en el entorno educativo, y eso es muy importante, porque cuanto antes se sienta esa persona entendida y apoyada mejor va a ser su calidad de vida.

–¿Y en cuanto a recursos?

–Ahí necesitamos más apoyos; se necesitan más plazas en centros de día, servicios de atención temprana, plazas en residencias... Se nos van acumulando las lista de espera y es importantísimo poder abrir nuevos espacios que se adapten a sus necesidades de hoy en día.

–¿Ha aumentado el número de casos en los últimos años?

–Sí, gracias a que existen las herramientas para diagnosticar. La alerta ya está en más sitios, en más administraciones, y ese diagnóstico tiene que llegar cuando antes porque se constata el beneficio en ese diagnóstico precoz, que da, además, la llave para acceder a un reconocimiento de una discapacidad y el acceso a determinadas ayudas. Además, para que ellos puedan participar en la sociedad tenemos que entenderles y tenemos que explicarle a la sociedad cómo son y qué necesidades tienen. Tienen una manera específica de actuar, distinta, pero un potencial muy importante por mostrar. Tener el diagnóstico te va a abrir la puerta a tener otra calidad de vida.

“Tienen una manera específica de actuar, pero un potencial muy importante por mostrar”

–¿A qué señales hay que estar atentos para detectar el TEA?

–Los niños, donde más afectados suelen estar es en la comunicación y en la interacción. Hay muchos niños con retraso en el lenguaje o suelen mostrar inflexibilidad, son estrictos y no son capaces de flexibilizar el pensamiento ni su comportamiento. También son literales o no son capaces de entender contextos grandes ni complicados. En cuanto a la parte sensorial, puede tener hipo o hiper afectación, pero no todos los casos son iguales, por lo que es importante hacer un diagnóstico diferencial e individualizado, porque pueden estar asociados otros trastornos o enfermedades.

En cuanto a los diagnósticos tardíos, muchos adultos vienen tras el diagnóstico de sus hijos; en el estudio que les hacen, algunos padres se sienten identificados. Ante cualquier alarma hay que consultar, saber qué tienes y qué hacer a partir del diagnóstico. No tienen que estar aislados, no hay que quedarse en casa.

Extenso programa de actos de la Fundación Menela

La Fundación Menela también se suma a la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con un extenso programa de actos con los que concienciar y sensibilizar sobre la realidad del TEA y contribuir a construir una sociedad más inclusiva para las personas con autismo. Hoy mismo han organizado un acto institucional, a partir de las 11.30 horas en el Auditorio Municipal del Concello de Vigo, en el que los alumnos y alumnas del Colegio Menela serán los grandes protagonistas.

Durante dicho acto se proyectará un vídeo que recoge un día en el Colegio Menela y que muestra los apoyos específicos y necesarios que, acordes a la experiencia del equipo educativo, necesitan las personas con autismo para ayudarles a comprender y dar sentido al mundo, con la finalidad de mejorar su vida.

Además, también apoyarán la campaña “#Llamémosle por su nombre” con una escenificación que pondrá el foto en tres aspectos esenciales: la variabilidad que existe dentro del espectro, la singularidad y especificidad, y el sentido de pertenencia.

En este día, Ana Rodríguez, Berta Meijide, Lourdes Martín y Amanda Lago, profesoras eméritas del Colegio Menela, ya jubiladas, tendrán un papel especial, ya que la Fundación Menela quiere reconocer su entrega a las personas con autismo y a sus familias a lo largo de sus años de docencia. También aprovecharán la ocasión para trasladar su agradecimiento al periodista vigués Fernando González “Gonzo”, por su donación a la fundación tras su participación en el programa concurso “¿Quién quiere ser millonario?”, de Antena 3.

Durante este acto institucional, diferentes grupos municipales y personas con TEA participarán en la lectura del manifiesto del movimiento asociativo del autismo para cerrar el acto con las actuaciones de Trío Celme (formado por Celia Vallo, Iria Pérez y Raúl Martínez) y de Carlos Quintá.

Mañana, a partir de las 18.30, los actos continúan en la Biblioteca de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Vigo con la presentación del libro “Un Viaje hacia lo desconocido”, de Lucía Campos González, persona con TEA.

Por su parte, el Consorcio Zona Franca y los concellos de Vigo, Nigrán, Baiona y Gondomar se sumarán a la campaña internacional Light it Up Blue (#lLIUB), promovida por Autism Speaks, iluminando con luz azul en la tarde-noche del 2 de abril la sede del Consorcio Zona Franca, las Fuentes de la Calle Aragón, la marquesina de Plaza América, las casas consistoriales de Nigrán, Baiona y Gondomar, el Puente Romano de A Ramallosa y la Virgen de la Roca como muestra de apoyo y solidaridad con las personas con autismo y sus familias.