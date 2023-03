Rayden acaba de publicar “El acercamiento de la mujer araña y el hombre globo” (de la editorial Suma) que en tres días agotó la primera edición de 10.000 copias y ayer acudió al Club FARO para hablar del libro, de su próximo disco y encandilar aún más a sus fans con su transparencia y vulnerabilidad. Sobre el libro aseguró: “La novela es un caballo de Troya para contar los estragos de esta sociedad líquida” a través de dos personajes, Ciro y Sáhara, uno con apego evitativo y otro con apego evasivo para averiguar qué podía salir de ahí.

La charla –en la que fue presentado por la cantautora Carla Lourdes– incluyó la interpretación de varias canciones acompañado del guitarrista de su banda, Héctor García. El público pudo disfrutar en versión acústica, entre otras, de “La calle de la llorería” , “Haz de luz” o “Mujeryego”.

La versión más íntima de Rayden, para los privilegiados que acudieron hoy al #ClubFARO.



📹 Imágenes de @MGBrea pic.twitter.com/JWmtH8alDN — Faro de Vigo (@Farodevigo) 10 de marzo de 2023

Precisamente, desde Vigo, justo antes de empezar la charla el creador madrileño subía a su canal de YouTube el vídeo de este último tema –que logró 2.500 visualizaciones en 120 minutos– y que cinco horas antes había estrenado vía Instagram en @soyrayden.

A lo largo del Club FARO, Rayden se sinceró en varias ocasiones. En una explicó: “Yo soy una persona que de pequeño no sentí mucho afecto. Lo hablé con mi psicoanalista que dice que cuando un niño o una niña se desteta si tiene algún tipo de carencia, se aferra a una teta mala: las drogas, el juego, el sexo... Yo caí en crear un mundo donde me pudiera sentir querido. Yo empecé en la música una noche de verano con amigos. Uno decía que iba a ser dj, otro dijo que tenía letras y yo aporté la poesía porque era mi forma de supurar, de sacarlo todo”.

Rayden, David Martínez Álvarez, apuntó que procede “de una generación de padres que no saben pedir perdón ni por favor”, en lo que él procura no caer con su vástago.

Reconoció que no se habla con su padre y que su hijo, de siete años, “lo intuye”. De hecho, le ha preguntado si pasado un tiempo les acontecerá lo mismo a ellos. “Yo le contesté que espero que no”, respondió.

También tuvo recuerdos para una infancia difícil por los estereotipos marcados con dolor por la sociedad. Al respecto, recordó lo difícil que fue para él a veces simplemente ser un niño. “De pequeño te alejan de lo que eres en esencia. Un día me fracturé el radio del brazo. Me lo recolocó el médico sin anestesia lo que provocó mucho dolor y lágrimas. “El médico me dijo que lloraba como una nenaza. Me encantaría encontrármelo ahora”, comentó entre las risas y comprensión del público.

Para este artista, que aseguró que ”el amor es incómodo todo el rato” y que “definirme es limitarme”, escribir una novela se ha convertido en el summum –ya está preparando la segunda– porque con la escrita de estas hojas está convencido de que “puedo hacer un mundo mejor; no es narcisismo. Lo que sentí con el libro no lo sentí con la música”.

En cuanto al inicio de la novela “El acercamiento de la mujer araña y el hombre globo” recordó que la idea de que se conociese una pareja en una votación con la urna electoral de por medio se la propuso tiempo atrás como posible vídeo a Amaro Ferreiro, que no siguió su consejo. Por cierto, en el coloquio destacó su admiración por este e Iván Ferreiro señalando de este último que es “una de las mejores plumas de storytelling” y que en este disco con alguna canción ha jugado a ser “el tercero de los Ferreiro”.

"Todo lo que me ocurre en la vida son accidentes”

Respecto a su carrera, indicó que “todo lo que me ocurre en la vida son accidentes”, incluido su hijo y sus primeros pasos y éxitos en la música. “Me preseleccionaron para una batalla de gallos porque la persona que iba a ir se cayó y no podía participar. Ya que estoy aquí. Voy a la mundial y me quiere fichar una multinacional (...). Con el tercer disco, quiero parar pero llega Warner. Toda mi vida ha sido un ya que estoy aquí”, explicó un artista que ayer entre el público tenía hasta una joven que viajó de Zamora a Vigo para oírlo y darle un abrazo ante el público sobre el escenario del Club FARO.