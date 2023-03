“Al mundo le falta ternura”

Después de veinte años de carrera musical, siete discos, más de cien canciones y cinco poemarios, David Martinez Álvarez, cuyo nombre artístico es Rayden, debuta en la novela con “El acercamiento de la mujer araña y el hombre globo” (editorial Suma), una historia de amor y soledad en la que el autor madrileño se muestra “al lado de los improbables que se atreven” en un mundo donde tachan de imposible lo diferente. El próximo viernes 10 de marzo estará en el Club FARO en un acto en el que leerá fragmentos de su nuevo libro, cantará temas que pueden considerarse la banda sonora de la historia y responderá a preguntas de los asistentes.

– Cómo está siendo la experiencia de cambiar el escenario por los auditorios y salas de conferencias para presentar su libro?

– He encontrado por primera vez mi vocación, algo que con la música no me ha pasado. Es curioso porque cuando vas dar un concierto sabes que la gente va porque le gustan tus canciones , quiere corearlas. En cambio, cuando van a una presentación de un libro no saben qué se van a encontrar. Esta novela es lo más estimulante que he hecho en mi vida.

– Qué surgió antes, la novela o la canción del mismo título?

– Primero escribí los dos primeros capítulos de la novela, me parecía que podían ser buenos ingredientes para una canción, que tomó otros derroteros, y cuando la acabé tuve que volver a replantear la nación dentro y mostrar algo más visceral, más crudo.

– Ciro y Sáhara, la pareja de protagonistas, son personajes con los que resulta complicado empatizar en un principio.

– Son espejos en los que la gente no quiere mirarse, pero si se mira se reconoce, ve similitudes con ellos, les coge cariño por lo torpes emocionales que son; al final uno siempre crítica del otro lo que no le gusta de sí mismo.

– Plantea una canción al inicio de cada capítulo, ¿cómo ha sido el proceso de selección?

– Al terminar cada capítulo pensaba qué canción podía resumir bien el alma y la ponía por delante como una especie de escudero o avanzadilla, quiero pensar que la gente a partir del tercer capítulo ya descubre el truco e intenta fantasear por dónde puede transitar cada capítulo.

– ¿De qué manera ha querido plasmar la soledad?

– Como si fuera un personaje más. Venimos de unos años en los que cada uno hemos tenido que lidiar con ella, mucha gente cuando estuvo confinada descubrió que no se aguantaba a sí misma y cuando nos han vuelto soltar para brincar cada uno tiene que volver a contextualizar los términos que lleva lidiando toda la vida para dotarlos de otro significado. Cada uno tiene que redefinir lo que es la soledad, incluso la elegida, que me parece que es un forma de amor propio muy bonita. A mí me encanta la soledad y eso que vivo con mi hijo y con mi novia.

– ¿Qué critica de la realidad actual?

– Esta sociedad líquida donde estamos hoy en día, donde todos señalan pero nadie se mira porque no se quiere sentir reflejado o “parte de”. Parece que nos alejamos y vemos todo desde una atalaya. Son tiempos raros, extremos.

– ¿En qué momento de su carrera se encuentra?

– En un momento de celebrar que llevo veinte años haciendo música y de aprender a ganar porque hay mucha gente que no sabe.

– ¿Le ha cambiado el éxito?

– Nada. Y eso lo he hablado con mi psicoanalista. En el momento en que entiendes lo bueno que te ocurre como un accidente tampoco es para tanto.

– Se considera un romántico, ¿cómo serlo en tiempos revueltos?

– Como forma de resistencia. Creo que al mundo le falta ternura. Si en algo me ha cambiado ser padre es en eso, los hijos son máquinas de ternura

– ¿Cómo consigue un hombre con una educación patriarcal ser tierno?

– Volviendo a la vulnerabilidad de la que nos van alejando desde que nacemos (eso también lo he hablado con mi terapeuta). Te dicen que se van aprovechar de ti; a mí, que soy una ameba emocional, me han llegado a colocar un hueso diciendo “no llores, llorica”.

– Menciona por segunda vez a su psicólogo, ¿por qué acude a él?

– Para mí es un episodio donde colocar todo, dar la dimensión a las cosas y trabajarme por dentro. Ojalá hubiera una salud mental pública de calidad a la que pudiese acceder todo el mundo y no sólo los que tenemos un trabajo pudiente.

– ¿Hay algo de la relación con su padre que le haya llevado al diván?

– Sí, y no me di cuenta de ello hasta que empecé a avanzar. Todos los hijos tenemos ese arma matadioses para matar a nuestros padres, bajarlos a tierra y tratarlos como los seres humanos que son, con sus virtudes y sus fallos. Y cuando los matas tienes la esperanza de que se conviertan en humanos referentes. Si no lo son, tienes que pasar el doble luto, porque ya no es el dios que todo lo puede y porque ni siquiera es un ejemplo a seguir.

– ¿Es consciente de que su hijo hará lo mismo con usted?

– Incluso lo he hablado con él. Le digo que ojalá el de mañana encontremos motivos para seguir con la misma relación que tenemos. Tiene siete años y sé que me entiende por la manera en que se expresa.