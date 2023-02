“Tras leer el artículo titulado “Las sectas se aprovechan de la pandemia para crecer”, los Testigos de Jehová desean hacer los siguientes comentarios sobre la entrevista al señor Luis Santamaría, cofundador de la organización anti-sectas RIES.

A diferencia de lo que se afirma en la entrevista, los Testigos de Jehová son una religión bien conocida que realiza actividades totalmente lícitas y pacíficas, como han confirmado decenas de veces el Gobierno español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Varios estudios académicos han demostrado que los Testigos de Jehová “muestran un gran respeto por la vida y la dignidad humana”, tienen “un alto nivel de integración social” y “contribuyen de muchas maneras diferentes al crecimiento, la cohesión y la prosperidad de la sociedad”. “No son sectarios”, y sus enseñanzas “se caracterizan por una mayor libertad de elección y libertad de decisiones personales”.

Los tribunales superiores de varios países, como Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Japón, Polonia y Sudáfrica, han dictaminado sistemáticamente que las prácticas excluyentes de los Testigos de Jehová son perfectamente lícitas y no incitan a la discriminación.

Las acusaciones infundadas del señor Santamaría no se basan en sentencias de tribunales superiores ni en estudios académicos respetados, sino -lamentablemente- son idénticas a las formuladas por el gobierno ruso, que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos desestimó por completo (TEDH Taganrog LRO y otros contra Rusia, demandas nos. 32401/10 y 19 otras, 7 de junio de 2022). Parece que las alegaciones del señor Santamaría se basaban en las declaraciones de unos pocos ex Testigos de Jehová hostiles. Los sociólogos de la religión y los antropólogos han advertido repetidamente contra la aceptación acrítica de este tipo de alegaciones. Por ejemplo, el catedrático emérito de antropología, Joan Prat (Universidad Rovira i Virgili de Tarragona), explicó que los testimonios de apóstatas (es decir, de ex miembros descontentos de una religión) no suelen ser objetivos, sino que conducen “a la caricaturización y criminalización” del grupo al que pertenecían. No es de extrañar que el profesor Bryan Ronald Wilson, de la Universidad de Oxford, ex presidente de la Sociedad Internacional de Sociología de la Religión, escribiera. “Ni el investigador sociológico objetivo ni los tribunales de justicia pueden considerar apropiadamente al apóstata como una fuente de pruebas creíble o fiable”.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a FARO DE VIGO por permitirnos responder a las alegaciones del señor Santamaría. Para obtener información fiable sobre los Testigos de Jehová, su sitio web oficial es JW.ORG

*Texto enviado por los Testigos de Jehová que se publica tras acogerse al derecho de rectificación que recoge la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo