El color y la luz no podían faltar en un certamen que tiene la Navidad en Vigo como tema. Las luces led, pero también los personajes de estas fiestas protagonizan las fotografías presentadas al “I Gran Concurso Fotográfico Vigo y la Navidad”, organizado por FARO en colaboración con el Concello de Vigo.

Más de 500 imágenes, que plasman la belleza y la magia de la ciudad en las fechas navideñas, se han presentado a este certamen, en el que se han otorgado un total de 19 distinciones con importantes premios. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, entregó los premios a los ganadores en un acto celebrado en el MARCO de Vigo, en el que estuvo acompañado por la concejala de Personal y Seguridad, Patricia Rodríguez, y el director del diario decano, Rogelio Garrido.

El mandatario vigués subrayó la importancia de que Concello y FARO colaboren porque es “una forma de entender la ciudad”. “Somos los que estamos siempre al lado de Vigo y en su defensa, y los que llevamos Vigo colocado en nuestra frente. Estar juntos y que la ciudad también lo esté es una garantía de que vamos a seguir progresando porque Vigo necesita seguir su senda, su impulso y su velocidad”, aseveró.

Caballero recordó que el alumbrado navideño de Vigo nació de una forma casual, pero que no tardó en convertirse en un “fenómeno cósmico” y subrayó no solo la proyección y los beneficios derivados de los turistas que vienen a ver las luces, sino también su contribución al bienestar mental de visitantes y vecinos. “La Navidad es la felicidad y esto es lo que viven los millones de visitantes que vienen aquí y esto es lo que pretendimos hacer”, afirmó el alcalde, que añadió que la Navidad viguesa va a superar los tres millones de visitantes, un fenómeno que no tiene ninguna ciudad de España.

Por todo ello, el regidor vigués agradeció a los concursantes su participación en este concurso. “Vuestras fotografías son una forma de enfocar la Navidad, una forma de vivirla, con el empeño y esfuerzo puesto en hacerlas”, comentó.

El director de FARO también agradeció su participación a los más de 500 concursantes de esta primera edición y felicitó a los ganadores. “La fotografía está en la mirada y al menos hay 500 miradas diferentes de la Navidad de Vigo”, aseveró.

Rogelio Garrido también expresó su gratitud al Concello por implicarse en esta iniciativa cultural del diario decano y lo felicitó por el proyecto de la Navidad, que calificó, utilizando las propias palabras del alcalde, de “éxito inenarrable”. “Un proyecto que en un principio parecía una locura se ha convertido en un éxito de proyección nacional e internacional que ha contribuido no solo a proyectar la imagen de Vigo, sino a generar un montón de beneficios”, subrayó.

Calidad y originalidad

Los fotógrafos de esta primera edición han jugado con un sinfín de elementos para realizar sus fotografías, como las bolas de cristal, pero también han sabido aprovechar las inclemencias del tiempo para mejorar sus instantáneas, de gran calidad artística. Así, los pavimentos humedecidos por la lluvia se han convertido en un valioso recurso para estos fotógrafos, que han sabido sacarle el máximo partido a los días de lluvia. La noria, la estrella, el árbol de Navidad, la bola, el Papa Noel y los Reyes Magos, y los escaparates y balcones engalanados con luces de colores son algunos de los temas que han captado la atención de los participantes del concurso.

Manuel Pampillón Bugarín es el ganador del primer premio en la modalidad “Escaparate” por “La Marujita”, un reconocimiento que le hace especial ilusión a este vigués, que se confiesa un enamorado de la Navidad, un amor que heredó de su abuela Marujita, de 84 años, a quien debe el nombre este restaurante del Casco Vello. Además, para su administrador, es un reconocimiento a las horas de trabajo que hay detrás de la decoración del local.

Este año, emplearon más de 350 cajas empaquetadas para regalo, que tardaron en montar dos días. Tres personas trabajaron en el montaje de la decoración, idea del propio Manuel, que además de administrador del local es diseñador de interiores. Una semana antes de la inauguración del alumbrado navideño, el local ya está engalanado para la ocasión. “Siempre intentamos buscar algo espectacular y que esté a la altura de las luces del ayuntamiento”, afirma.

La fotografía ganadora la realizó con su teléfono móvil, que es el “ordenador personal” de este joven de 30 años, que a partir del mes de julio ya está ideando la decoración para las próximas navidades y pensando cómo superarse, aunque antes hará una parada en Halloween, otra festividad de la que le gusta vestir al restaurante.

Un regalo es el ‘culpable’ de que Héctor Rodríguez del Oro, de 39 años, se hiciese con el primer premio de “Mobiliario” a toda la serie fotográfica. Este fotógrafo aficionado se dedica fundamentalmente a la fotografía aérea con dron, pero Papa Noel le trajo este año una bola fotográfica, que entendió que podría dar mucho juego con el alumbrado vigués. Y acertó de pleno.

Con su réflex a la espalda, vino desde Pontevedra para plasmar toda la magia de la Navidad en Vigo con su bola de cristal. “Lo que busco es transmitir emociones a través de las fotografías”, comenta Héctor, quien busca la originalidad en cada disparo y jugar con las sombras y las simetrías.

Héctor, que tiene una empresa de fabricación de estructuras metálicas y que se dedica al diseño y fabricación de barandillas, vallas y elementos de seguridad para entornos urbanos, descubrió su pasión por la fotografía hace unos cinco años, a raíz de que su pareja le regalase una cámara. Desde entonces, siempre la lleva consigo. Las fotos realizadas con el móvil no le gustan cuando se trata de mostrarlas al mundo a través de sus redes sociales (torfotografia en Instagram) o presentarse a un concurso.

Este no es el primer premio fotográfico que obtiene. El pasado año se llevó dos en el I Certamen de Fotografía sobre Espacio Público FotoÁgora, organizado por la Diputación de Pontevedra, y actualmente exhibe su primera exposición fotográfica, “Cenital”, en Tabula Rasa, con la que pretende, explica, romper con las perspectivas establecidas, mostrando un plano diferente, en el que sombras y texturas cobran vida.

En la categoría “Comunidades y Vecinos”, el primer premio de esta edición fue para Carmen Araújo Rodríguez por la fotografía titulada “Rúa Urzaiz”. Su marido, gran aficionado a la fotografía, le dejó su cámara, una Fuji, para que tomara las instantáneas de los balcones y terrazas de la ciudad engalanados con adornos de navidad. Según esta auxiliar de odontología y celadora de hospital, el espíritu navideño no solo está en las luces led que envuelven la ciudad desde mediados de noviembre, sino también en las fachadas de sus edificios, ya que cada vez son más los particulares que deciden adornarlos. “Vigo vuelve a vivir la Navidad gracias al alumbrado navideño, y cada año hay más gente que se ilusiona con estas fiestas y que decide adornar sus terrazas, algo que a mí siempre me ha encantado ver”, reconoce.

Para realizar las fotografías, Carmen realizó un recorrido por la ciudad, desde Travesía de Vigo a Castrelos en busca de los balcones decorados con mayor esmero. Y no fueron pocos los que encontró.

Reconoce le sorprendió el premio, ya que es el primer certamen de fotografía al que se presenta. Carmen hace fotos para consumo personal y en raras ocasiones las comparte. “Solo he subido alguna a mi Instagram porque me ha parecido bonita”, comenta.

Además de estos tres primeros premios, el “I Gran Concurso Fotográfico Vigo y la Navidad” otorgó otros dos premios en cada una de las tres categorías, así como cinco primeros accésits y otros cinco segundos accésits. En total, 19 galardones a las mejores fotografías sobre la Navidad en Vigo.