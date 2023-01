Berto es el protagonista de la saga de cómics “Chico!” y también el alter ego de Pablo Carreiro (Vigo, 1985) porque, aunque las peripecias de este veinteañero no son necesariamente las del ilustrador e historietista, sí que comparten la forma de ver y de enfrentarse al mundo, de sentir. “No es una historia autobiográfica, pero siempre pienso qué haría yo si me encontrara en su lugar”, explica el dibujante, que hoy (20.00 horas) presenta en el local del Centro LGTBI+ Pvlse de Vigo la tercera entrega de esta colección, titulada “Chico! Los que van detrás de la fila” (Editorial Siete Islas).

En esta ocasión, Carreiro hace un viaje de diez años en el tiempo para situar al personaje en 2002, en su último año del instituto. Berto y sus inseparables amigas, Rika, Lorelá y Hanna, tienen 16 años y no sacan tan buenas notas como las chaponas, ni lucen tan bien como las pijas ni son populares. Son “los que van detrás de la fila”, aquellos sobre los que no se cuentan cotilleos y pocos invitan a sus fiestas. Sin embargo, una pintada anónima hará que todo cambie, sobre todo para Berto, que se verá obligado a salir del armario. Aunque no estará solo en esta decisión. Sus amigas estarán a su lado en todo momento.

Al ilustrador vigués le gustaría que esta historia sirviese como referente para los jóvenes LGTBI+. “Con 14 años, yo hubiese agradecido poder leer un cómic como este, en el que los personajes viven su sexualidad con total normalidad. A mí me costaba mucho encontrar publicaciones que trataran este tema”, explica.

En “Chico! Los que van detrás de la fila”, Vigo es un personaje más, ya que la historia transita por los mismos lugares por los que transcurrió la adolescencia de Carreiro: Samil, el colegio Mariano, Genaro de la Fuente y la calle Urzaiz, entre otros enclaves. “En las dos anteriores entregas, el lector intuía que la historia estaba ambientada en Galicia por la retranca de los personajes, pero no identificaba el lugar. En esta, Vigo es un personaje silencioso de la historia”, explica.

El prólogo está escrito por Alejandro Parreño, uno de los concursantes del primer “Operación triunfo” y uno de sus ídolos de juventud. Carreiro contactó con el cantante para expresarle su admiración y explicarle su relación con el libro. “Cuando salí del armario me enriqueció mucho el poder vivir con normalidad y llevar, por ejemplo, a Alejandro Parreño en la carpeta, decir que me gustaba, sí, como a las niñas les gustaba los Backstreet Boys o Leonado DiCaprio”, relata.

Esta nueva entrega sigue tendiendo claros visos del manga, pero, al contrario de las anteriores, traspasa la tira autoconclusiva y evoluciona hacia la historia larga, un formato en el que se ha sentido muy cómodo, asegura este creador. que en 2018 decidió dejar la psicología para dedicarse a la ilustración. Uno de sus primeros proyectos fue “Viva Spice”, una exposición sobre el legado más allá de lo musical de las Spice Girls, su grupo fetiche, con la que recorrió el país.