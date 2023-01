Denuncian vídeos de desinformación médica que llaman a evitar la intubación de pacientes

De los creadores de las informaciones falsas contra las vacunas contra el COVID llega otra desinformación médica, tanto o más peligrosa. Algunas páginas web contrarias a las vacunas y a las mascarillas, y que propalan la teoría de la conspiración de que la pandemia es un plan urdido por las élites (“plandemia”, la llaman), difunden el erróneo consejo de que no hay que intubar a las personas con respiradores cuando padecen COVID-19.

Algunos médicos han advertido sobre esta peligrosa desinformación. Es el caso del catalán Genís Carrasco, miembro de la Red de Desinformación Antimédica (AMMN, por sus siglas en inglés), que en un artículo en Catalunyapress denuncia lo que califica como “negacionistas de la intubación en UCI”. En él avisa sobre los que se oponen a que se intube a un paciente trasladado a la UCI por insuficiencia respiratoria crítica, “otro colectivo negacionista, si cabe, más peligroso y aberrante”, señala, ya que “no se trata de respetar opiniones como el ponerse o no una vacuna, decisión libre y personal totalmente legítima. Se trata de decidir erróneamente, en la mayoría de los casos, sobre la vida de un familiar inconsciente que de no intubarse fallecerá irremisiblemente”, explica.

Este facultativo, especialista en cuidados intensivos, refiere el caso de una usuaria de Twitter que pedía ayuda al colectivo negacionista para oponerse a que intubaran a su hermano, recién trasladado a la UCI en situación de hipoxemia crítica. “Afirmaba que no estaba de acuerdo con que lo intubaran porque había visto un vídeo en YouTube de una tal doctora Acevedo, que aseguraba que la intubación mata a los pacientes y que los ciudadanos no deben aceptarla en ningún caso”.

.@FrayJosepho @esCesarVidal @JavierVillamor @ChakNorris93@aflorrick77



Quieren intubar a mi hermano o ya lo han hecho.



Por favor, necesito datos para defender ante los médicos que la intubación es un tratamiento erróneo y no estoy de acuerdo.



Tengo el video de dra. Acevedo. — Blanca Orellana PURASANGRE (@EulateBrigitte) 7 de enero de 2023

Carrasco explica en su artículo que la decisión de intubar a un paciente puede ser rechazada por el mismo si mantiene la consciencia o por sus allegados, siempre y cuando ejerzan como tutores legales. Sin embargo, en el caso de su hermano, “no había nadie presente y el paciente no tenía voluntades anticipadas ni documento notarial contrario”, precisa el doctor.

En redes sociales, Carrasco añade que la intubación “es el último recurso en la neumonía COVID o la hipoxemia cuando fracasa la ventilación no invasiva o la oxigenoterapia de alto flujo, o bien en situación de desaturación de oxígeno crítica e inconsciencia en que la ventilación no invasiva no está indicada”.

Se atribuye el origen de esta peligrosa desinformación médica a Karina Acevedo Whitehouse, investigadora mexicana que exhibe en su currículum –alojado en la web de la Universidad Autónoma de Querétaro (México)– una licenciatura en Veterinaria, un máster en Ecología Marina y un doctorado en Ecología Molecular, entre otros títulos académicos. “Utilizan las máquinas de la muerte, los revientan, los matan, están cometiendo genocidio”, acusa una de las webs negacionistas que enlaza iun vídeo de Acevedo.

Genís Carrasco matiza que “la intubación electiva no tiene nada que ver con la intubación de emergencia como último y único recurso”, que era el caso del hermano de esa persona: sin intubación hubiera acabado “falleciendo irremisiblemente”, asegura. En cuanto al primer caso (intubación electiva), sin embargo, se sabe que “en la neumonía COVID se debe intentar retrasar en lo posible la intubación utilizando antes, si se puede, ventilación no invasiva con máscara facial o cánulas nasales con alto flujo de oxígeno”, argumenta el doctor intensivista, que se declara alarmado por este tipo de desinformación.