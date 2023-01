Madres de tramas y personajes

Están detrás de las tramas de las historias y de los diálogos de los personajes de series y películas. También del diseño de los videojuegos. Sin su trabajo, la maquinaria del séptimo arte no echaría a andar porque la idea primigenia surge de sus mentes. Son los guionistas, una rama del audiovisual muy masculinizada –solo un tercio de los miembros de la Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAG) son mujeres–, pero en la que las profesionales mujeres empiezan a adquirir una presencia cada vez mayor, también en Galicia. Poco a poco y no sin dificultades, como en otros muchos campos, las guionistas están demostrando con su profesionalidad que tienen muchas y muy buenas historias que contar, y que las generaciones que vienen lo hacen con una formación excepcional y dispuestas a romper barreras.

Lo más complicado, reconocen, es conseguir esa primera oportunidad, algo que tiene que superar cualquier guionista independientemente de su género, aunque en el caso de las mujeres resulta aún más arduo. Y esto lo dice Araceli Gonda (Morgadáns, Gondomar 1976), coguionista de “18 comidas”, de Jorge Coira, película que recibió siete premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual, incluido el de mejor guion, y de series como “Hierro”. “Que te den una primera oportunidad es difícil para todos por varios motivos: la experiencia, si te conocen o no, que les inspiren confianza y ser mujer también suma, no tanto para entrar en un equipo de guion, en los que cada vez hay más mujeres, como a la hora de conseguir el apoyo a un proyecto propio”, explica.

“Sin un director y sin actores con vis cómica una serie de comedia no funciona” Araceli Gonda - Guionista de cine y TV

Ella misma se encuentra en estos momentos intentando sacar su primer proyecto como impulsora, una comedia costumbrista gallega, comenta, porque si algo es Gonda es un animal de comedia, aunque reconoce que es un género muy exigente. “Necesita un director que sepa dirigirla y actores con vis cómica. Sin esto, el guion no vale nada y la serie no funciona”, sostiene esta guionista, que saltó al audiovisual desde su puesto de periodista en la TVG –trabajó durante más de diez años en la redacción de deportes–. Hizo un curso de guion y cuando lo acabó la llamaron para participar en “Cuarto sen ascensor”, donde conocería a quien es ahora su marido, el director y guionista Jorge Coira.

Durante un tiempo, compaginó ambas facetas, hasta que el guion ganó el pulso a la información diaria. Desde 2010 está dedicada en exclusiva al guion, aunque entre proyecto y proyecto ha publicado varios libros infantiles. No se arrepiente de esta decisión, a pesar de que es un oficio exigente. Ha trabajado en varios proyectos con Jorge y Pepe Coira, entre estos, “Hierro”, protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti y emitida por MoviStar Series y HBO Max. Trabajar en familia tampoco parece una traba para Gonda. “Tenemos claro que lo principal es llevarnos bien y que, si en el trabajo no nos entendemos, lo mejor es dejar de trabajar juntos”, afirma.

En el equipo de guionistas de “Hierro” también se encuentra Lidia Fraga (Oleiros, A Coruña, 1976), guionista y realizadora con 22 años de experiencia en el audiovisual gallego –ha trabajado en 16 series, de las cuales siete son de producción propia, emitidas en España, Portugal, Francia y Estados Unidos, entre otros países–. Aunque escribe todo tipo de géneros y formatos, en los últimos años se ha especializado en el ‘thriller’. Su trabajo más reciente ha sido “Montecristo,” protagonizado por el actor cubano William Levy, pendiente de estreno en ViX+.

Fraga estudió Imagen y Sonido y llegó al guion por casualidad desde la realización, en la que llevaba trabajando varios años. Su primera serie fue “Padre Casares”, aunque antes ya había escrito el guion de una película para otra productora. Reconoce que es una profesión muy masculinizada, aunque no considera que sea por machismo directo. “Creo que más bien es porque hay más hombres trabajando en ella y estos llaman a quienes conocen, que suelen ser también hombres. Pero es cierto que tenemos que revertir esta situación y dar más oportunidades a las mujeres guionistas que están empezando porque, al fin y al cabo, las mujeres son mayoría en las facultades, y no es lógico que esto luego no se refleje en el mercado laboral”, afirma Fraga, vocal de AGAG, que hace un llamamiento a los productores y jefes de desarrollo para que confíen más en las guionistas. “Las que trabajamos en esto hemos demostrado que somos profesionales y creo que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, tienen mucho talento y muchas ganas, y merecen una oportunidad”, sostiene.

“Las jóvenes guionistas pisan fuerte y se merecen una oportunidad” Lidia Fraga - Guionista de cine y TV

Una mayor presencia de guionistas también es un enriquecimiento para la propia industria audiovisual, ya que las mujeres aportan otra visión del mundo. “Cuanto más rica sea la industria, más ricas serán las historias y, por supuesto, hay muchas historias que se necesitan contar desde la perspectiva de las mujeres porque desde la de los hombres ya se han contado”, afirma.

Revisionando series y películas, Sara Varela (Sigüeiro, Oroso, A Coruña, 1997) ha descubierto que la mayor parte elimina a la madre de la protagonista adolescente. “La relación entre madre e hija les cuesta a los guionistas. La mayoría de las series y películas que la tratan están escritas por mujeres. Hay muchos programas y series escritos por y para hombres, algo a lo que las mujeres estamos acostumbradas. Pero cuando un proyecto está más enfocado a mujeres, es para mujeres, y ahí sí cogen a guionistas mujeres”, sostiene Varela, que trabaja en desarrollo de contenidos, es decir, en las primeras fases del proyecto audiovisual, desde que aparece la idea hasta que es plasmada en lo que en el argot del oficio se conoce como biblia, un dosier donde se perfila la trama y los personajes.

Sus primeros trabajos fueron en Madrid, donde comenzó a trabajar nada más finalizar la carrera. Reconoce que tener trabajo en la capital es más fácil, pero la morriña pudo más y seis años después, volvió a Galicia. “Quería asentarme aquí, pero cuando llegué no me conocía nadie. Empezaron a salirme trabajos cuando comencé a hacer cursos de guion y luego el máster de producción ejecutiva”, afirma.

“El guion lo que más me gusta porque cuando escribes todo es posible” Sara Varela - Desarrollo de contenidos

Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de contenidos para formatos de internet. “Que te den una oportunidad en una serie de ficción es más complicado porque suelen coger a profesionales con una trayectoria y cierto renombre”, afirma. Su último proyecto ha sido en desarrollo y producción y ahora está en paro, un periodo que aprovechará para escribir.

Varela estudió Comunicación Audiovisual sin saber muy bien dónde se metía, reconoce. “Allí descubrí que el guion era lo que más le gustaba porque cuando escribes todo es posible. Luego está el choque con la realidad porque vivir del guion es difícil y más siendo joven y mujer. Los guionistas suelen ser hombres y siempre los mismos. Guionistas mujeres conocidas hay pocas”, asevera.

Aunque actualmente ejerce como profesora de diseño de videojuegos en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Vigo, Beatriz Legerén (Vigo, 1964) comenzó a trabajar en el diseño de productos interactivos en 1993 y es la fundadora de la primera agencia interactiva de Galicia y de las primeras de España, la primera en sacar un videojuego de temática celta para PC y que diseñó los videojuegos basados en las películas de animación “Donkey Xote” y “Nocturna”, de Filmax. “El videojuego es el paradigma de la comunicación: lo tiene todo. A la hora de jugar eres parte del juego, mientras que en otras industrias solo eres espectador”, comenta.

“El videojuego es el paradigma de la comunicación: lo tiene todo” Beatriz Legerén - Diseñadora creativa, docente

Legerén se define a sí misma como “diseñadora narrativa” de proyectos interactivos, una profesión que requiere muchos sacrificios. “Mi percepción no es tanto que no haya puestos, que los puedes crear tú mismo, aunque la cultura del emprendimiento en este país es fastidiada, sino de que se trata de trabajos muy vocacionales: no tienen horario y requieren un gran esfuerzo y sacrificio personal, y compatibilizarlos con la vida personal es complicado”, comenta. Por ello, muchos alumnos abandonan. A estos hándicaps, las mujeres tienen que sumar el del género, especialmente para escalar en la jerarquía. “La audiovisual, y más la de los videojuegos, sigue siendo una industria muy masculinizada, aunque uno de los guionistas más importantes del mundo sea una mujer: Rhianna Pratchett (“Heavenly Sword”, “Mirror’s Edge”, “Infinite”, “Thief”).