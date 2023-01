Preocupación entre los expertos por que aparezcan variantes covid que obliguen a buscar nuevas vacunas.

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha descartado que el aumento de casos en China vaya a afectar a la situación epidemiológica en Europa, debido principalmente a la alta inmunidad de la población europea y a que no se han producido nuevas variantes. Pero una cosa es que, ahora mismo, no haya visos de volver a situaciones dolorosas como las vividas en 2020 o 2021 y otra, que no vayan aumentar los contagios en Europa. Lo que más preocupa en estos momentos son las mutaciones. Salvador Macip, miembro del comité científico asesor del covid-19 de la Conselleria de Salut de Catalunya, reconoce que entre los expertos y autoridades sanitarias hay "preocupación" por que aparezcan nuevas variantes.

"Hay que vigilar que el virus mute y surja una variante que nos obligue a buscar nuevas vacunas y tener que volver a inmunizar a toda la población", dice. De momento, es algo que no ha pasado y, de hecho, las nuevas variantes que están apareciendo, como la XBB.1.5 (sublinaje de ómicron, procedente de EEUU y más contagiosa), no están suponiendo un "problema inmediato". "Hasta ahora han aparecido varias variantes de mal aspecto, pero la mayoría no acaban dominando. Lo que hay que vigilar es si acaban dominando; de momento, no es un problema", señala.

Más vacunación

Macip da por hecho que, pese a los controles de viajeros procedentes de China (España les exige un test negativo a todos, aunque estén vacunados, pero no otros países europeos, como Bélgica), habrá un aumento de casos también en Europa porque, en un mundo globalizado, es imposible poner diques al virus. Por eso aboga por aumentar la tasa de vacunación de las cuartas dosis, todavía muy mejorable (en Catalunya, por ejemplo, solo el 55% de los mayores de 65 años la tiene).

La vacuna, recuerda, es la única manera de evitar la enfermedad grave. Reconoce que el comité científico asesor del covid-19 está "preocupado" por el sistema sanitario catalán, que ya está "un poco al límite" tras las olas primero de bronquiolitis y después de gripe. "Si el covid viene fuerte, pueden saturarse los hospitales", advierte. Aun así, insiste en que no se prevé ningún tipo de restricción al respecto.

"Estamos en un momento de vigilancia tensa, a ver qué pasa. No hay, en estos momentos, motivos parta hacer ninguna acción además de incentivar la vacunación. Pero, a la vez, no hay nada más urgente ahora mismo", insiste Macip. "Estamos en esta fase de vigilancia, de ver hacia donde va la cosa". Lamenta que la población española se haya "relajado" con las cuartas dosis, algo que achaca al hecho de que la gente piensa que la pandemia "ya ha acabado", cuando no es así.