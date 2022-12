La abuela de las camisetas gallegas, Rei Zentolo, celebra sus 20 años con festejos

Rei Zentolo es más que una marca; se ha convertido desde su creación hasta hoy en un emblema de Galicia, su cultura tradicional-pop y el carisma de su gente. En 2023, cumple 20 años. Han sido dos décadas en las que han creado más de un millar de diseños de camisetas que han viajado al resto de España, Alemania, Estados Unidos o Francia e incluso a Sri Lanka.

La idea es celebrar el aniversario por todo lo alto a lo largo de 2023 y hasta febrero de 2024, fecha esta última en la que nació la empresa como sociedad limitada.

“Neste aniversario queremos algo especial. Se se acaba o mundo no 2024 polo menos témolo disfrutado. Hai moitas cousas que levamos querendo facer dende hai tempo e que fomos deixando”, explica Pablo Zentolo, el único de los tres impulsores de la firma que a día de hoy prosigue.

“Imos facer colaboracións con moita xente; unha banda Zentola de música; unha romaría Zentola con moitas actividades e actos nos concellos ademais de sacar un libro con Galaxia antes do verán sobre a nosa historia”, detalla.

Como añadido, pero no menos importante, reeditarán con la misma técnica y esperan que en el mismo taller, los cuatro diseños con los que comenzaron su camino en 2002: el de pimientos de Padrón (con la frase de inglés macarrónico little green hot peppers from Padrón, ones are spicy and others don´t); el del aturuxo basado en la imagen de Rodchenko; el de meigas habelas hainas y una ilustración muy bella de un pulpo-paraguas que justo fue una de las propuestas con menos éxito en la historia de Rei Zentolo.

“Esa camiseta do polbo e o paraugas marcou o camiño que non tiñamos que seguir”, recuerda Pablo Zentolo. “Fixemos unha ilustración preciosa. Preparamos 35 unidades e a día de hoxe aínda temos algunha no almacén. Foi un fiasco pero collímoslle un montón de cariño aínda que non había quen a comprara”, rememora con humor.

La firma comenzó con dos amigos estudiantes de Bellas Artes en Pontevedra que un día empezaron a diseñar camisetas y venderlas por festivales.El primer año vendían las camisetas con la idea romántica de no tener marca pero la gente se la demandaba. “Cedimos e foi cando no 2003 naceu Rei Zentolo como firma”, explica Pablo Zentolo.

Para entender los anales del proyecto hay que recordar que en 2002-2003 no estaba de moda llevar camisetas para mujeres. Casi no se encontraban ni en Zara. En el caso del público masculino, tampoco había mucha diversidad.

Los amigos Zentolo acudieron con sus diseños a Compostela y de 40 tiendas que visitaron, en casi todas les dijeron que no rechazándolas porque “las camisetas en gallego no las quería nadie”. Solo en un establecimiento se las aceptaron, era de un argentino y estaba junto a la Catedral y el Tarasca. “Nos dous seguintes anos foi un bum”, recuerda Pablo Zentolo.

En esos tiempos hubo un diseño estrella: el de Rosalía de Castro al estilo Warhol. “Foi ocurrencia do primeiro socio, José Miranda. Creo que Rosalía funcionou porque a xente estaba cansa da imaxe dela queixosa, en branco e negro, deprimente... Tivemos a sorte de darlle a volta e volvela luminosa, maquillada, con cores vivas e a xente acolleuno moi ben”, resume.

El impacto de Rei Zentolo fue tal que nacieron otras firmas de camisetas con frases y motivos en gallego. La mayoría del principio, entre las que figuran Aduaneiros sen Fronteiras o Caramuxo, no sobrevivieron. También nacieron iniciativas que plagiaron las ilustaciones de Rei Zentolo. De hecho, Pablo tiene una colección de camisetas que copiaron diseños de su firma.

Con la mirada hacia atrás, asegura que “acertamos neste negocio por sorte pero medramos por insistencia. Neses primeiros meses nos que só che compraban as camisetas os amigos, puidemos deixalo pero quixemos seguir adiante e triunfou”. Ahora, la variedad de objetos es apabullante con sus diseños en colgantes, delantales, tazas, ilustraciones, calcetines, sudaderas... y colección de camisas con print de tazas, pimientos de Padrón, hojas de roble...

Fue una carrera en la que llegaron a tener tiendas en Bilbao, Barcelona, Ibiza o Madrid que tras la anterior crisis tuvieron que cerrar. Ahora, por el 20 aniversario buscan ganar más adeptos y durar otros 20 años más.

Los cuatro diseños históricos más votados

Rei Zentolo retornó este año al Cuturgal en Pontevedra y la marca participó con su Primer Campeonato Mundial de Deseños Zentolos, una especie de Eurovisión de diseños de camisetas que marcaron a la firma gallega. Allí, presentaron el 20 aniversario con un trono que sirvió de photocall, regalaron chapas y camisetas y ofrecieron la posibilidad de votar por las camisetas descatalogadas más queridas por el público.

Las cuatro con más apoyos han sido reeditadas y están a la venta para estas Navidades: Somos unha ración; Falo galego; Marcho que teño que Marchar y Pídechas o corpo. Detrás de cada una hay una historia que explica Pablo Zentolo. En cuanto a Somos unha ración, la idea nació en un Festigal un 25 de julio. Venía gente animada y una persona dijo que en Galicia “non somos unha nación, somos unha ración”. “Falo galego” le surgió a una chica de Cantabria que trabajaba con ellos y en una reunión del equipo qu quería hacer una camiseta sobre un percebe ella exclamó ante el marisco erguido: “¡Parece un falo galego!”. En cuanto a “Pídechas o corpo... hostias como panes” es un homenaje a una canción de Ana Kiro y a la moda de Chuck Norris.