Setas tardías pero de calidad

La Comunidad de Montes de Xunqueiras, en Pazos de Borbén, organizó este fin de semana una jornada micológica que fue muy bien acogida tanto por los vecinos de la zona como por algunos apasionados de la micología que se desplazaron desde Vigo, Gondomar o Bueu para disfrutar de una actividad didáctica en la que adquirieron o ampliaron conocimientos sobre las setas y sus variantes, además de aprender consejos útiles en su recolección gracias a la charla impartida por Hugo Fernández, de MycoGalicia Plantae.

El secretario de la Comunidad de Montes, Primitivo Gándara, uno de los impulsores de la actividad, confirma que cada vez cuenta con más adeptos, de ahí la importancia de estas jornadas de aprendizaje antes de que la gente se anime a salir al monte para su recolección. “Estaban muy interesados y se han llevado algunos mensajes muy útiles para ir introduciéndose en esta afición”, constata.

Entre los integrantes del grupo había también algún alumno aventajado. “No existen normas fijas a la hora de identificar una especie, es más un tema de repetición. Es algo que no puedes aprender en un día y, por mucho que sepas, nunca está de más recordar los conocimientos que puedas tener olvidados. Es una tarea de repetición y de acumular experiencia poco a poco”, insiste el micólogo Hugo Fernández.

Precisamente, Juan Manuel Legaspi Valle, que se desplazó desde Vigo para participar en la jornada, era uno de los integrantes del grupo con conocimientos previos. “En este tipo de actividades siempre aprendes algo”, afirma. “Yo me dedico, sobre todo, a la macrolepiota. Es importante saber dónde puedes encontrarlas para que la salida sea un éxito. Sabiendo donde hay puedes llenar el cesto”, afirma.

Tras la salida por las inmediaciones de Xunqueiras, el experto en micología y botánica certifica que “la temporada no es mala”. “Hay bastante calidad y variedad, que es lo que nos interesa a nosotros para enseñar cosas diferentes en los cursos”, prosigue. “Puede ser debido a que este año hemos tenido un verano muy largo y a estas alturas de noviembre casi no tenemos frío de verdad. Debido a eso la temporada se ha retrasado y ahora, con las primeras lluvias, han salido todo de golpe”.

Loli González, otra vecina de la zona, se animó a participar en la jornada porque “me encantan las setas, pero no las conozco, por lo que este curso me ha parecido muy instructivo. Ahora me animaré a salir a buscarlas porque ya sé donde puedo encontrar especies que se pueden consumir sin peligro”, destaca.

Para Fernández, hace dos semanas que se dan las circunstancias óptimas para su recolección y opina que se prolongarán, al menos, dos semanas más. “Es difícil de establecer el momento exacto, pero suele ser cuando las noches enfríen de verdad, cuando empiecen a venir las primeras heladas. Podríamos decir que ese sería el momento en el que la temporada pasa”.

“Charlas como estas ayudan a la gente a tener unas bases con las que ir introducirse en esta afición, ir viendo qué les gusta y qué no, qué especies pueden identificar y cuáles no. Nosotros, como norma fundamental, siempre les recomendamos el sentido común. A fin de cuentas, con lo que estás jugando es con tu seguridad personal”, advierte. Y es que algunas especies mal

identificadas pueden provocar desde una indigestión hasta derivar en un desenlace fatal.

Entre sus “consejos básicos para novatos”, Fernández considera que “antes de recoger y empezar a comer” lo más importante es “ir cogiendo experiencia”. “Asistir a charlas como esta, salir de la mano de gente que controla y, más que lanzarte a recolectar todo lo que encuentras con la intención de comértelo, sentarte a estudiar un poco”, advierte. “Si eres un poco precavido, cuanta más experiencia tienes también dudas más”, insiste.

María Morales, madrileña residente en la zona, acudió a la charla con unos familiares de Bueu:·“A partir de ahora vamos a fijarnos más. Esta charla me ha ayudado, sobre todo, a perderle el miedo a las diferentes especies, lo que no significa que no tomemos precauciones a la hora de salir a buscarlas”.

Entre las “especies para novatos” que el biólogo recomienda se encuentran, sobre todo, la Hydnum repandum: “Es una especie de nivel 0. Si aprendemos sus características no tendremos pérdida con ella”. La clave que apunta es también “la propia tradición”. “El conocimiento popular siempre habla de boletus, cantarelas, níscalos... Son especies que tienen confusión, con las que podemos caer en errores, pero no son tan comunes, porque precisamente se conocen de forma tradicional ya que son relativamente seguras. Para empezar por algún lugar, lo que dice la tradición, lo que conoce el grueso de la gente”, subraya.

También constatan desde Mycogalicia que cada vez hay más gente interesada en la micología. “No soy capaz de dar una explicación exacta al motivo de este auge, pero puede deberse a que la gente que está viviendo en las ciudades quiere salir más al campo para tener contacto con la naturaleza y sabe que las setas son un premio a mayores que te puedes llevar de un paseo, de una salida con la familia”. Se trata, por tanto, de una actividad más vinculada al ocio.

En este contexto, su labor didáctica cobra importancia también a la hora de inculcar un sentido de responsabilidad en la actividad. “Actualmente en Galicia tenemos una legislación micológica propia que ya incluye aspectos a tener en cuenta a la hora de recoger las setas, además de todos los valores de respeto con la naturaleza que conviene destacar: las setas cumplen una función en el sitio donde están y no por ser algo tóxico o desconocido las podemos patear o maltratar en el monte”, concluye.

Especies aptas para el consumo

Boletus edulis (madeirudo, andoa cabaza) De sombrero marrón, poros oliváceos y pie cubierto por un retículo claro, suelen crecen en bosques de frondosas o coníferas. Lactarius deliciosus (níscalo) Muy apreciada en gastronomía, de color anaranjado con látex naranja muy característico, crece en pinares. Macrolepiota procera (zarrota, chouparro, cogordo) Alta y esbelta, pie cebreado, con un característico anillo doble y móvil, su sombrero puede llegar a 40 cm de diámetro. Crece en bosques con luz y prados. Cantharellus cibarius (cantarela) Su forma asemeja a una trompeta y su color varía entre el amarillo blanquecino y el naranja. Craterellus tubaeformis (angula de monte) Fructifica en bosques caducifolios, pinares y eucaliptales, bien entrado el otoño, con bajas temperaturas.



