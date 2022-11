Gadis vuelve a emocionar a Galicia y a los gallegos con su película anual, aunque en esta ocasión ha optado por un relato más intimista. A diferencia de anteriores spots, donde la sucesión de entornos espectaculares, gastronomía de la tierra, gente de todas las edades, gaitas, expresiones 'enxebres' o gallegos a caballo, todo ello envuelto en una atmósfera musical casi épica, en esta ocasión, la cadena de supermercados ha simplificado la trama de su nuevo anuncio con dos protagonistas y un tren.

Un emigrante de la tercera edad y una joven desesperanzada coinciden en un convoy que rueda por algún lugar de Galicia. Ella dibuja muy bien, pero de su lápiz emergen "cosas tristes", como él le dice. El hombre le cuenta que "levo moito tempo esperando ver este verde", un anhelo que aprovecha para contarle su historia. La historia de tantos otros emigrantes que como él se buscó el futuro "no outro lado do Atlántico"; "qué duro, non?", le responde ella, a lo que el anciano reacciona con un "Éche a vida!".

En su relato, cargado de esperanza y optimismo, se remonta a sus años mozos y le cuenta a la joven su historia de amor: "Ela sacoume a bailar". Habla del día en el que este chico tímido, siempre sentado en las verbenas, conoció a la persona con la que construiría un futuro juntos. La producción audiovisual entremezcla planos animados para acudir a ese 'flashback' del emigrante. "Eran tiempos duros, marchamos a América, traballamos moito, loitamos por saír adiante (..) Unha vida na que nunca deixamos de bailar", le confiesa.

Y precisamente, bajo el lema "Saquemos o futuro a bailar!", en un claro homenaje a la emigración y a los que, en tiempos complicados lucharon por salir adelante lejos de su tierra, el nuevo anuncio de Gadis pretende ser un himno al optimismo y a la esperanza, en estos tiempos de crisis, donde el baile se transforma en una metáfora visual para creer que un mundo mejor lleno de cosas buenas es posible.

Miles de personas de todo el mundo participaron anoche en el estreno mundial de esta nueva entrega de "Vivamos como Galegos!". En esta ocasión la 'premiere' se realizó a escala internacional, con la población emigrante en Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Uruguay o México como testigo privilegiado, desde sus Casas de Galicia, donde visualizaron un spot que cumple su "adolescencia vital", al completar ya, con éste, 16 números de su tradicional saga desde que, en 2007 estrenó su primera campaña.