15ºC de diferenza entre o litoral e o interior de #Galicia

🔹Inlfuencia transitoria do anticiclón.

🔹Alternancia de nubes e claros🌤️

🔹Máis nubes no oeste da Coruña🌥️🌦️

🔹Chegada dunha nova fronte ao final do día🌧️

🟡Ondas entre 3,5 e 4,5 m pic.twitter.com/4JD63hoQf7