La vacuna, escudo contra la meningitis

La vacuna continúa siendo, a día de hoy, el único escudo contra la meningitis, una enfermedad infecciosa que es una gran desconocida a pesar de que es la causante de más de dos millones y medio de muertes en el mundo cada año, según la Asociación Española contra la Meningitis (AME). Por ello, lograr que todas las vacunas disponibles contra esta patología estén en el calendario de vacunación infantil básico continúa siendo el caballo de batalla de esta organización, que preside la médica redondelana Cristina Regojo Balboa, especialista en Análisis Clínicos en el Área Sanitaria de Vigo.

“Las vacunas han supuesto un antes y un después. Vacunar de meningitis ha salvado muchas vidas y ha evitado que otras muchas personas sufran secuelas de por vida. Se han incorporado algunas en el calendario vacunal, pero faltan otras. Tampoco este es homogéneo. Nosotras luchamos para homogeneizarlo de forma que en toda España se proteja por igual contra la meningitis B, el serogrupo más peligroso”, sostiene Regojo, que tiene sordera bilateral profunda, secuela de la meningitis que tuvo con cuatro años.

Galicia y Cataluña acaban de incorporarla este año a su calendario vacunal, sumándose a Melilla, Castilla y León, Canarias y Andalucía. que fueron de las primeras en incluirla en sus respectivos calendarios de vacunación infantil. “Pero, ¿qué pasa con el resto de comunidades y con el conjunto de España? Son los padres quienes tienen que decidir y sufragar la vacuna. Sigue siendo terrible ver que a día de hoy protegerte de esta enfermedad depende del bolsillo de los padres y del código postal”, añade Regojo.

La presidenta de la AEM advierte de que la meningitis es una enfermedad grave que puede afectar a cualquier persona y a cualquier edad, y cuyos síntomas inespecíficos hacen que sea muy difícil de diagnosticar de forma precoz. “Además, tiene un alto riesgo de mortalidad y graves secuelas, que hacen que sea muy difícil entender que en el siglo XXI permitamos que muchas personas caigan enfermas cuando se puede evitar con una vacuna. Hoy por hoy es el único muro contra la meningitis”, insiste.

Otro de los caballos de batalla de la AEM es que los afectados por la meningitis tengan el soporte y la ayuda necesarios para que las secuelas que les ha dejado la enfermedad no les impidan ser independientes y tener una buena calidad de vida. “Hay todavía mucho que hacer y desde la asociación pedimos que la protección ya no sea una asignatura pendiente. Y algo más básico aún: conocer la enfermedad para combatirla, incluyendo la formación necesaria para que el médico de la consulta tenga los conocimientos para detectarla y salvar vidas”, explica Regojo, que el próximo viernes estará en Madrid en la presentación de “Valentina superheroína”, cuento de ‘Lucía, mi pediatra’, cuyos beneficios irán destinados a los afectados por esta enfermedad.

La AME ha tomado el pulso a la sociedad y ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos nociones básicas sobre la enfermedad: qué es, cómo puede prevenirse, si afecta a niños o a adultos, cuáles son sus síntomas y secuelas... y ha descubierto que en realidad se sabe poco de ella. “Hemos constatado que sigue siendo una gran desconocida a pesar de ser la sexta causa de muerte por enfermedad infecciosa en un ranking de fallecimientos de 1 a 100. Se sabe poco y aún menos sobre su impacto en la salud general. Por ejemplo, existe la creencia generalizada de que afecta solo a los niños. Esto es grave. No se detecta algo que no se conoce. En cambio, si conoces los síntomas puedes salvar una vida: la meningitis puede ocasionar la muerte en un plazo tan breve como 8 o 10 horas y en muchos casos deja importantes secuelas que afecten gravemente a la calidad de vida de las personas que la han padecido. De hecho, la sepsis meningocócica es una de las primeras causas de muerte por infección en niños y adolescentes en nuestro país”, advierte la especialista gallega.

El verde toma las calles para visibilizar esta patología

Más de cincuenta instituciones y monumentos, entre estos la Alhambra de Granada, la Cibeles de Madrid, y ayuntamientos como los de O Carballiño, Ribeira, Pamplona y Gijón, se iluminarán de verde hoy para visibilizar esta enfermedad bajo el lema #Derrotarla meningitis. El Día Internacional de la Meningitis se celebra por primera vez este año el 5 de octubre (hasta ahora era el 24 de abril) gracias al acuerdo alcanzado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asociaciones de pacientes en todo el mundo para poner en marcha la hoja de ruta “Derrotar la Meningitis en 2030”. Alcanzar esta meta es, según Regojo, una cuestión de "voluntad política".

"La OMS instaba a todas las instituciones competentes a tomar las medidas necesarias, poniendo el foco sobre la prevención, la sensibilización y la visibilización de la enfermedad. Hace un año firmamos un manifiesto junto a la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Enfermería Pediátrica y la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas con el título “Respuesta española contra la meningitis: objetivo derrotar a la meningitis 2030” de cara a romper con la desigualdad existente en España respecto a la protección de la meningitis, en nuestro caso, respecto a la protección contra la meningitis B", explica. Respecto a esto, la presidenta de la AEM asegura que el único motivo para no implantar la vacuna contra el meningococo B en el calendario vacunal del Ministerio de Sanidad es económico.

"Se ha ido obviando y retrasando la toma de decisiones respecto a incluir todas las vacunas disponibles para proteger a la infancia contra esta grave enfermedad. Disponen de la evidencia científica necesaria, recomendaciones de las sociedades médicas y, nosotros, la Asociación Española contra la Meningitis, en representación de los afectados y familias, hemos denunciado la situación de desigualdad reclamando su inclusión en el calendario vacunal. No hay criterios objetivos válidos para defender la no inclusión en el calendario vacunal. Cuando se trata de vidas no debemos hablar de estadísticas ni de costo-efectividad. Una vida es suficiente para adoptar esta decisión", se lamenta.