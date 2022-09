Sanidade ofrecerá la vacuna de la gripe en las residencias junto con la 4ª dosis para el COVID

El otoño que acaba de comenzar se prevé muy activo, tanto en transmisión de COVID como de gripe, y por ello Galicia ofrecerá, a partir de este próximo lunes 26 de septiembre, la vacuna de la influenza estacional junto con la cuarta dosis contra el coronavirus adaptadas a las subvariantes BA.4 y BA.5 de ómicron. Esta decisión, que ayer avanzó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no implica que se adelante la campaña general de vacunación contra la gripe, prevista para octubre, y que este año incluirá a los menores de entre 6 meses y 5 años de edad.

Sanidade prevé dispensar 22.000 dosis para los gallegos que viven en centros sociosanitarios, un proceso que se espera completar en dos semanas, tras lo cual se comenzaría a inocular la segunda dosis de recuerdo a los mayores de 60 años, empezando por los de 80.

Como había avanzado Sanidade, la campaña de la cuarta dosis contra el COVID para la población general mayor de 60 años se realizará en su totalidad en los llamados “vacunódromos” –como el Ifevi de Vigo–, aunque, como precisó con anterioridad el conselleiro, Julio García Comesaña, habrá “repescas” para aquellos ciudadanos que tengan dificultades para desplazarse a los grandes centros de vacunación. Para ello podrían habilitarse centros de salud como puntos de vacunación.Después se vacunará también al personal sanitario y al sociosanitario.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) respaldó este mes tres vacunas bivalentes de las farmacéuticas Pfizer y Moderna adaptadas a las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5, además de la cepa del SARS-CoV-2, en previsión de una ola de contagios en otoño. “Con vista a la temporada de otoño e invierno, urgimos a los ciudadanos europeos a ponerse la vacuna primaria o que se revacunen, si son elegibles, siguiendo el consejo de su autoridad sanitaria nacional”, señaló Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunación de la EMA. Cavaleri subrayó que la pandemia “todavía sigue en curso” y urgió a “prepararse para una nueva oleada de contagios, en línea con la tendencia que mostró el virus en los dos últimos años”.

El epidemiólogo Jeffrey Lazarus, del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), y miembro de la Comisión The Lancet, señaló a FARO que “la preocupación no es solo por una nueva variante, sino porque la protección de las vacunas disminuye, las cifras de la dosis de refuerzo son muy bajas y podría haber problemas con las variantes que ya existen. El Gobierno tiene que decir que la pauta completa no son 2 dosis, son 3 dosis, y pronto serán 4”, advirtió.

En cuanto a la gripe, los especialistas coinciden en prever una temporada grave, como ha ocurrido en Australia, país del hemisferio sur que se toma como referencia para este virus estacional. Como ha dicho el pediatra y experto en vacunas gallego Federico Martinón-Torres, este otoño “vienen curvas”.