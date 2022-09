El Foro de Educación de FARO DE VIGO se ha alzado en estos seis años de vida como una cita indispensable en el calendario para cientos y cientos de profesionales relacionados con el mundo de la educación: desde profesoras a psicólogas, terapeutas, o pedagogas. Y hablamos en femenino porque la presencia masculina en las butacas fue muy reducida en esta última edición que finalizó el sábado. Las asistentes buscaban sobre todo ponerse al día, ver en directo a expertos y expertas que siguen el resto del año por las Redes pero, sobre todo, aprender. “El Foro me aporta profesional y también personalmente. Lo recomiendo, por supuesto, y seguiré viniendo todas las ediciones en la medida en que pueda”, comentaba el sábado a este diario Carmen Santos, de Bueu, médica residente de Familia y voluntaria educacional para Cruz Roja. La joven –que hace dos años había participado vía streaming– decidió acudir presencialmente este año: “Esta modalidad me aporta más, te ayuda a vivirlo de forma más plena”. A Santos, lo que más le sorprendió de esta entrega fue la conferencia inaugural, la facilitada por el psiquiatra Alexandre García Caballero y el investigador Antonio Rial Boubeta sobre salud mental, adicciones y convivencia en la adolescencia. “Soy residente de Familia, pero hacemos una parte comunitaria yendo a los institutos, este año di unas ponencias sobre salud emocional, higiene del sueño... En la conferencia de Boubeta y Caballero también se habló de higiene tecnológica. Lo que he oído en el Foro te aporta si tienes hijos o sobrinos pero también te aporta a nivel personal, por ejemplo en lo del autoconocimiento del que habló Claudia Bruna”, explicó. Para Carmela Salguero y Abel Alvedro, procedentes de Compostela y Carballo, “la idea que transmitió Bruna es muy buena pero fue la ponente que menos nos caló”, indicaron estos dos jóvenes que trabajan impartiendo actividades extraescolares de programación y robótica, con base STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En su caso, la máxima nota se la dieron a las conferencias de Manuel Velasco (educar con ternura, interés y cariño) así como la de El Hematocrítico –quien abogó por educar dotando de más tiempo libre a los niños de Infantil y Primaria, sin sobrecarga de tareas extraescolares para los pequeños o de trabajo burocrático para los profesores–, si bien el taller al que se apuntaron fue el de “Petiscos dos polos creativos” de Conchi Fernández y Emma Janeiro. “Es algo que se va a implantar ahora y queríamos saber más”, indicaron estos especialistas que recomendaron acudir al Foro “totalmente”, especialmente a hombres. “Tenemos la percepción de que asisten muchas más mujeres, deberían venir más hombres”, aconsejaron. Por su parte, la docente Nadia Rocha y la psicóloga Alba Fernández –la primera de Tui, la segunda, de Redondela– destacaron que les había gustado mucho la conferencia de María Couso (sobre el impacto de las pantallas en el desarrollo cognitivo), como también las de Manu Velasco y El Hematocrítico. Tanto para Nadia como para Alba fue la primera vez que asistían al Foro de Educación. Para ambas, “debería haber más formación de este estilo. Es una información muy actual la que dan, cercana no solo a los docentes sino a madres y padres. Es una información que sería bueno compartirla”. Alba se enteró de la celebración del Foro por su madre. “Me lo comentó porque vio información de las jornadas en FARO DE VIGO”, explicó la psicóloga. “Algunos ponentes sí los conocía pero otros como es el caso de Manu Velasco y Hematocrítico no y me encantaron. Es un espacio muy reflexivo, que es lo más importante. Lo que decían los ponentes de que hoy no tenemos tiempo a pararnos y hacer esa introspección es verdad. Este es un espacio muy bueno para hacer ese intercambio y cambiar el paradigma que tenemos”, opinó Alba Fernández. Ambas trabajan en un gabinete de pedagogía terapéutica para la audición y el lenguaje. Quienes también acudieron por primera vez al Foro fueron Laura Vázquez y Valeria García, de Vigo, que trabajan en el gabinete pedagógico Arco Iris. “Allí trabajamos con niños con dificultades de aprendizaje. Ella es maestra y yo pedagoga”, explicó Valeria García quien añadió que querían “mejorar las técnicas para trabajar con ellos y en el Foro hubo talleres muy interesantes como el de artefactos para leer y el de creatividad”. Ambas coincidieron en que la conferencia inaugural fue “brutal. Trabajamos con psicóloga en el gabinete y todo lo que comentaron lo vemos: padres que vienen quejándose de problemas de conducta de los niños, no tanto de adolescentes sino de niños de tres o cuatro años. Son niños que nacieron en la pandemia y tienen falta de límites y normas. No saben cómo gestionar la situación”. Las dos aconsejan acudir al Foro porque los ponentes “son profesionales a los que seguimos desde hace tiempo en Redes. Algunos son de fuera de Galicia y es un lujo escucharlos en directo y poder hablar con ellos después de la charla”.

Las obras de El Hematocrítico, Moure, García Figueroa, Velasco y Tonucci, entre las más vendidas El Foro también sirvió a los asistentes para hacerse con libros interesantes relacionados con Educación que hasta el momento no habían engrosado su biblioteca particular. Las librerías viguesas Cartabón y Nobel colocaron sus respectivos puestos para ofrecer una variada oferta. Los autores superventas de la sexta edición del Foro de Educación fueron El Hematocrítico, Gonzalo Moure, García Figueroa, Manu Velasco y Francesco Tonucci. De El Hematocrítico, la librería Nobel vendió principalmente “Escúchalos”. Otros títulos ‘bestseller’ fueron “Creer en ti para crear”, de Patricia García Figueroa (quien impartió un taller en el Foro de este año sobre cómo lograr alumnos creativos) y las obras de Manu Velasco “Diccionario de personas especiales” y “Soñando personas”. En el caso de la librería Cartabón, el libro más vendido fue el firmado por Gonzalo Moure “Por qué llora la maestra”. Publicado en castellano por Kalandraka, es una carta que plantea una reflexión sobre el arte de la creación literaria, el aprendizaje alrededor del fracaso, la calma, el enfoque... Otro libro muy vendido fue “Cos abrazos abertos”, de Antonio Rubio y María Girón, que anima a acoger a todos los niños sin importar la diferencia de piel, tipo de pelo, movilidad, necesidades especiales... que tengan. Por supuesto, Tonucci también figuró entre los bestsellers.