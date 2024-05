La carta íntegra con la respuesta de Rosario Porto a Basterra desde la cárcel: "No sé cuánto aguantaré"

Cuando pocos días después de aparecer el cadáver en una pista forestal de Teo los padres de Asunta Basterra fueron detenidos como sospechosos del asesinato, el juez José Antonio Vazquez Taín ordenó instalar micrófonos en las celdas de ambos, contiguas en las dependencias policiales, para tratar de averiguar algo más sobre el caso. Aquellas escuchas nunca fueron utilizadas como prueba en el juicio. Sin embargo, las conversaciones entre Rosario Porto y Alfonso Basterra sí acabaron saliendo a la luz. Dos fragmentos de las conversaciones llamaron poderosamente la atención: por un lado, cuando Porto le pregunta al padre de Asunta si le ha dado tiempo a hacer algo; por otro, cuando advierte a su exmarido de que su mente “calenturienta” les va a traer muchos problemas.

Aquellas palabras generaron un gran impacto en la opinión pública y acabaron de apuntalar la tesis sobre la culpabilidad de los padres en la muerte de Asunta. La sospecha de que Basterra ocultaba algo era una cuestión que la propia Porto reiteró en varias ocasiones. Además de decirlo en los calabozos, también se lo echó en cara en una de las primeras cartas que envió a su exmarido en la cárcel de Teixeiro, después de que el juez Taín decretase su ingreso en prisión.. En aquella misiva, que EL CORREO GALLEGO -editado por Prensa Ibérica, el mismo grupo editorial de FARO DE VIGO- publicó en exclusiva hace ya una década y que ahora volvemos a difundir en su versión íntegra, Charo Porto lanzaba varias críticas a Basterra por unos emails con “fabulaciones e invenciones “ que podían traerles serios problemas durante la instrucción del caso.

"Todos los días tengo la sensación de estar en un manicomio"

En la serie sobre la muerte de la pequeña Asunta que acaba de estrenar Netflix se hace referencia en varias ocasiones al material que Alfonso Basterra guardaba en sus dispositivos electrónicos, tanto en su teléfono móvil como en un ordenador que desapareció y volvió a aparecer en los diferentes registros que se hicieron en su domicilio en la calle República Argentina de Santiago. Las famosas fotos de la niña Asunta vestida con traje de ballet dieron mucho que hablar. También en el juicio, donde fueron mostradas por el Ministerio Fiscal. Además, la acusación siempre sospechó que detrás de aquellas imágenes había algo más oscuro que salpicaba al padre de la pequeña asesinada.

La carta a la que nos referimos es la misiva en respuesta a la que Basterra escribió a Porto en la cárcel de Teixeiro, pocos meses después de su ingreso y que este martes publicó este diario. En esta carta, fechada el 27 de octubre de 2013, Porto relata a su exmarido cómo fueron sus primeros días en prisión: "Todos los días tengo la sensación de estar en un manicomio (peor que la Robleda) y no sé cuanto aguantaré", se lee en las primeras líneas.

Las cuatro carillas escritas a mano por la madre de Asunta comienzan primero haciendo mencion a Maitane, una etarra a punto de salir de la cárcel gracias a la derogación de la doctrina Parot: "Hola Alfi, gracias a la chica (larguirucha) con la que me veías paseando ayer, me dijo que no tenía incoveniente en hacerte llegar estas letras. Se llama Maitane, es de Donosti y encantadora (aunque no sé si tus amigos de Bilbao pensarían lo mismo: obviamente es etarra). Desgraciadamente para mi, y por fortuna para ella, pronto se beneficiará de la doctrina Parot y no tardará en salir después de 22 años de cárcel (y así todo está bien de la cabeza). La verdad es que para mi es una gran pena. Es de lo muy poquito con lo que te puedes relacionar aquí".

El "problema" de la cárcel de mujeres: "Está todo el mundo mezclado: asesinadas, traficantes, toxicómanas..."

Rosario continúa entonces explicando a Alfonso la situación a la que debe enfrentarse cada día en el módulo de mujeres de la prisión de Teixeiro: "El problema del de mujeres es que está todo el mundo mezclado: asesinas, traficantes, toxicómanas, estafadoras, simples raterillas y gitanas, muchas gitanas. ¡ No te puedes imaginar el percal ni el miedo que pasé el primer día que bajé!". Porto hace alusión seguidamente a las dificultades físicas que está pasando para adaptarse a la comida, al frío y a las incomodidades de la cárcel: "No sé como hacer para sobrevivir. El frío, la comida y las condicones de vida en general son tan duras que no sé cuanto tiempo aguantará mi cuerpo y mi lupus. Ya veremos". También menciona como se encuentra emocionalmente: "¿Cómo voy a ser capaz de superar lo mucho que me quejé de Asuntiña y lo muchísimo que duele haberla perdido? Hay días que me planteo si merece la pena luchar. Si seré capaz de vivir con este inmenso dolor. Es un tremendo castigo que no creo que nos merezcamos por muchos errores que hayamos podido cometer", renococe Rosario sobre su estado de ánimo.

Al igual que Basterra, Porto carga contra el juez Vázquez Taín al escrbir que es el responsable de "fabricar" pruebas, de incumplir el secreto de sumario y de las filtraciones a los medios de comunicación: "Respecto a lo que decías de Taín, creo que no tienes del todo la razón. Desgraciadamente, si no hay pruebas se 'fabrican', y no sé si viste el Informe Semanal en el que él mismo aseveró 'si se busca bien, se acaba encontrando'. ¿Te parece que hay algo más condenatorio que eso? No entiendo nada de lo que está pasando con la instrucción. Del absoluto incumplimiento del secreto de sumario. De las presuntas filtraciones que hay todos los días en los medios que, día tras día, contradicen lo del día anterior".

También hace referencia a 'La Nena', la única persona de su círculo que no la ha abandonado tras lo sucedido y que la visita con frecuencia en prisión (después de su suicidio en 2020 en la cárcel de Brieva, se sabría que Rosario Porto le legó todos sus bienes a 'La Nena', quien se convirtió en heredera universal de su importantísimo patrimonio, como adelantó en su día este periódico). "No he tenido noticias ni de Berta, ni de Josetxu, ni de Gela, ni de todos esos presuntos amigos y amigas. Aunque otros sí me han sorprendido gratamente. Y sobre todo 'La Nena'. Gracias a ella las cenizas de Asuntiña ya están en casa; le di una autorización notarial y ya está todo solucionado". Porto continúa diciendo que lo único que no está solucionado es cómo va ser capaz de vivir con ese dolor, preguntándose: "¿Quién es el/los hijo/s puta que ha/n podido hacernos tanto daño?".

Un agente de la guardia civil en la pista forestal del lugar de Feros, en la parroquia de Cacheiras (Teo) donde apareció muerta la niña Asunta Basterra / Óscar Corral

Es en este momento cuando Rosario Porto habla de los posibles problemas que los emails de Alfonso "llenos de fabulaciones e invenciones" les pueden ocasionar durante la instrucción del caso: " Espero que tus emails llenos de fabulaciones e invenciones no nos den problemas. Al igual que mi afición de matar moscas y mosquitos a almhohadillazos. Los guardé para evidenciarte algún día, cuanto te calmaras -no te niego que tus motivos tenías-, el tremento daño que me hacías con tus escritos. Y, ahora, ya ves. Mi correo intervenido y nuestra preciada intimidad, violada y tergiversada".

En la última carilla de su carta, Rosario le pregunta a Alfonso si no le apetece verla y le pide que insista a su abogada para coincidir: "¿Porqué no le insistes a Belén igual que yo hago con JL para que coincidan aquí y nos podamos ver?". "Te prometo que intentaré luchar por estar bien para que el culpable o culpabes de esto paguen por lo que han hecho", insiste sobre su inocencia.

La carta termina pidiéndole a Alfonso que recuerde cada día lo bueno que hcieron por Asunta: "Recuerda todos los días a la pequeñita, igual que lo hago yo, y trata de pensar en todo lo bueno que hicimos por ella. Lo que más me jode - lo siento, no puedo emplear otra palabra- es que yo podría haber sido una fantástica madre (aún con todos mis defectos) y le podría esperar una vida maravillosa. Prefiero no seguir, porque sino me torturo demasiado".

