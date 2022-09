La visión de la Guerra Civil del vigués David Varela llega al Primavera do Cine

“El sistema educativo pasa de puntillas por la Guerra Civil, la postguerra y la Segunda República. Muchos profesores deciden no tocar el tema por lo que pueda pasar. Los jóvenes pasan de curso sin prácticamente tener conocimientos de lo que ha sucedido en España”. Quien así reflexiona es el cineasta vigués –ahora afincado en Madrid– David Varela, quien presenta hoy en el Festival Primavera do Cine su documental “Un cielo impasible”. Se podrá ver hoy a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal de Vigo.

El proyecto nació tras mudarse Varela a la zona de Brunete, en Madrid. “Allí sucedió una de las batallas más fuertes de la Guerra Civil. A medida que me iba acoplando al espacio fui viendo que había restos de arqueología militar alrededor de la casa. Los primeros meses los ignoré hasta que me di cuenta de la importancia que podían tener. Empecé a investigar y me llamó la atención cómo esos espacios se relacionaban con la sociedad y la relación que podían tener los jóvenes con ellos. Es decir, si los centros escolares de la zona los utilizaban para tratar la memoria histórica”, explica el realizador.

Los vuelos de dron cenitales sobre estos espacios son el primer contacto que el espectador experimenta con los vestigios de la contienda en el filme.

Cuatro adolescentes de la zona fueron elegidos para el proyecto, en el que colaboraron durante tres años. En lugar de un casting al uso, buscó a través de padres o conocidos jóvenes con interés en la Batalla de Brunete.

“Su trabajo, detalla el director de ‘Un cielo impasible’, consistió en reuniones periódicas conmigo y con la ayudante de dirección, Yolanda Pividal, en las que les planteé lecturas sobre la Guerra Civil y la Batalla de Brunete. En los encuentros, conversábamos sobre los textos, subrayando los que podían tener peso en la voz en off de la película; al tiempo que hacíamos una estructura de guion entre todos sobre las vivencias de los soldados”.

Después llegó el rodaje, donde participaron los jóvenes y dos historiadores. También estuvieron presentes en el proceso del montaje viendo las diferentes versiones.

“Estos jóvenes empezaron sin saber prácticamente nada de este episodio histórico, ni siquiera de la Batalla de Brunete. Cuentan que empezaron a entender la historia y a darse cuenta de los procesos de dolor que habían sufrido los soldados y veteranos que leían en los textos. Nació una empatía real con estos excombatientes. Además, fuimos con los historiadores a visitar lugares donde había ocurrido la batalla”, señala el realizador.

Para él, “el problema no es solo no tener un bagaje sobre lo que ha pasado en tu país, sino en no saber cómo repercute en el día a día contemporáneo. Esa parte de la historia forma parte de la rutina política y social: se habla constantemente de ella en los medios de comunicación, los políticos la instrumentalizan y eso genera informaciones que incluso son falsas. Si no establecemos un análisis crítico de lo que sucedió, va a ser muy difícil afrontar las problemáticas actuales”, opina.

Por ello, ha puesto en marcha de forma parela el proyecto Aula Film “Cine y memoria histórica” para proyectar en las aulas el documental y generar debate entre el alumnado y profesorado. Más información en info@aulafilm.com.