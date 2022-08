Tras dos años de parón, más de 40 peñas de Pontevedra y alrededores que siguen activas actualmente, según datos de la Coordinadora de Peñas Taurinas de Pontevedra, estaban convocadas al arranque de la mini feria, que no defraudó en alegría, reencuentros de amigos y carácter multitudinario. Tampoco en el cartel, con viejos conocidos de la afición como “El Juli” y Manzanares, y la revelación de la temporada, Tomás Rufo, tres figuras que arrastraron a miles de aficionados al único coso en activo en Galicia.

Entre ellos, caras conocidas como las del empresario y expresidente del Pontevedra C.F., Gerardo Lorenzo, el escritor Manel Loureiro, la diputada provincial Pepa Pardo, que este mediodía lee la ofrenda a la Virgen Peregrina en el “día grande” en honor a la patrona del Camino Portugués, o el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela. Todos disfrutaron del ambiente festivo e informal que caracteriza a la plaza pontevedresa, que registró una elevada entrada, pero en la que se echaron en falta habituales como la exministra Ana Pastor o el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

“Había muchas, muchas ganas de toros”, reconocen desde la peña Gin-Kas, los decanos de la afición y cuyos cerca de 40 integrantes volvieron a reunirse para repetir los ritos de sus homólogas: una buena comida a modo de recibimiento a los peñistas y sus invitados que dio paso varias horas después al paseíllo hasta la plaza.

En su caso, estos veteranos que acudieron por primera vez a los toros hace 45 años son también una sociedad gastronómica, así que en su propia sede los peñistas se encargaron de cocinar y servir un completo menú a base de cigalas, salpicón de bogavante, paella marinera y tarta. Simultáneamente, prepararon en sus cocinas nada menos que 30 kilos de albóndigas, que degustarían posteriormente entre el tercer y el cuarto toro.

Sin tanta infraestructura, otras decenas de peñas registradas e informales organizaron sus respectivas reuniones. Buena parte de los participantes en las mismas visitan la ciudad solo en estas fechas festivas, así que, con la Navidad, la mini feria se convierte en punto de reencuentro de compañeros de colegio, amigos de infancia o familiares afincados en otras localidades.

Adelgazado en ese regreso a dos corridas y concentrada en un único fin de semana, el ciclo taurino vuelve atraer a un público en el que las peñas comparten tendidos con numerosos turistas, muchos de ellos de vacaciones en el entorno de Sanxenxo o procedentes de localidades del Norte de Portugal.

Eran pasado el mediodía los públicos mayoritarios en el centro histórico, en donde en prácticamente todas las plazas se celebraron almuerzos de los aficionados, fácilmente reconocibles por sus camisetas, pañuelos y sombreros.

Entrada la tarde, las peñas se citaron en la plaza de A Peregrina para salir juntas, acompañadas de la charanga, hasta la plaza de San Roque, en donde volvieron los cánticos o tradiciones como las de llevar las neveras con bebidas, que pagan su correspondiente entrada.

No faltaron los adolescentes, ya que la plaza cuenta con una grada joven con precios especiales que buscan crear nuevo público. Con todo, la gran mayoría de los menores de 30 años se decantó por no acudir a lidia sino invertir la tarde-noche en las llamadas “noches de peñas”, que surgieron inicialmente ligadas a la feria y que en la actualidad están desvinculadas de ella. Se han convertido en un gran botellón que no siempre coincide con las tardes de toros, pero que multiplica la imagen de fiesta.

Morante, “El Fandi” y Roca Rey toman hoy el relevo en San Roque

En la plaza de San Roque hacen hoy el paseíllo a partir de las 19.00 horas Morante de la Puebla, David Fandila “El Fandi”, y Roca Rey. Éstos despedirán un ciclo taurino que ha buscado reunir a seis de las principales figuras del toreo y cabezas del escalafón. Lo encabezan precisamente el sevillano Morante de la Puebla y el peruano Roca Rey, este último con el mayor número de trofeos, más de 80 orejas y 4 rabos en esta temporada. Por su parte, “El Fandi” es un habitual del ciclo taurino y uno de los favoritos de una afición torista como la que se da cita en Pontevedra. En un domingo víspera de festivo en la Boa Vila, los aficionados confían en que este segundo y último cartel logre atraer a suficiente público para consolidar la mini feria y pensar en recuperar corridas en próximas ediciones.