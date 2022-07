La aplicación móvil de seguimiento del coronavirus en Shanghái mostrará a partir de ahora solo los resultados de las pruebas PCR realizadas a partir de julio, informaron en las últimas horas medios locales. Durante las últimas semanas, trabajadores de la ciudad que pasaron el COVID se enfrentaron a discriminación a la hora de encontrar empleo, ya que la aplicación de seguimiento guardaba registro del resultado de las pruebas PCR efectuadas en los últimos meses. Así, quedan ocultos en la aplicación, llamada “Suishenban”, los resultados de las PCR llevadas a cabo la pasada primavera, cuando la ciudad registró cifras de contagio inéditas en China desde el estallido de la pandemia.

“Si has dado alguna vez positivo por coronavirus o has trabajado en un hospital provisional, no vengas”, rezaban varias ofertas de trabajo halladas este mes por medios chinos que desataron una polémica en las redes sociales del país asiático. Algunas empresas de trabajo temporal requerían a los aspirantes a un puesto presentar su historial de todas las pruebas PCR realizadas desde marzo, cuando comenzó el brote en Shanghái y fecha a partir de la cual la población de la ciudad se sometió a campañas masivas de pruebas casi diarias.