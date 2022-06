Todos tenemos un concierto mítico que cambió nuestra vida. Ese que recordamos con especial cariño por todo lo que nos hizo sentir, por las personas que nos acompañaban y las canciones con las que vibramos. Muchos daríamos lo que fuese por volver a revivirlo. Los fans de El sueño de Morfeo, uno de los grupos más queridos de los últimos años, están de enhorabuena, porque ahora ellos tienen la oportunidad de hacerlo.

La banda lleva sin tocar junta casi una década, pero ahora, gracias al empuje de miles de fans que se han movilizado por su reencuentro, va a ofrecer un concierto solidario que tendrá lugar el próximo sábado 18 de junio a las 20.30 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo cuya recaudación íntegra se destinará a ayudar a familias de La Palma damnificadas por el volcán de Cumbre Vieja.

Si compras las entradas antes del 13 de junio, participarás en el sorteo de un meet& greet en el que tendrás la oportunidad de conocer al grupo en persona.

El grupo que puso banda sonora a toda una época

Durante semanas miles de seguidores del grupo han inundado las redes sociales con mensajes de cariño y admiración. Utilizando el hashtag #MorfeoDespiertaporLaPalma, han dejado más que claro todo lo que significaría para ellos su vuelta a los escenarios.

“Fue y siempre será mi grupo preferido, el que marcó mi vida. Ojalá se junten y poder disfrutar de su concierto”

Para toda la vida, Lo mejor está por llegar, Si no estás, Esta soy yo, Chocar, Contigo hasta el final… El vínculo de sus seguidores con la banda es potente y muchos siempre sintieron que sus canciones conectaban directamente con ellos y explicaban a la perfección determinados momentos de sus vidas.

“Cada vez que sacaban un disco parecía que estaban explicando una etapa de mi vida. Necesitamos ese reencuentro, Volver a vibrar con ellos en el escenario y cantar hasta quedarnos sin voz. Maduré con ellos, así que son totalmente parte de mi vida” asegura Ana Álvarez, una seguidora de la banda.

Para algunos, el de El sueño de Morfeo fue el primer disco que compraron, parte fundamental de su adolescencia y juventud, que los convirtió en uno de sus grupos de referencia. Para otros, significó el primer concierto de sus vidas y están deseando poder volver a escucharlos muchos años después y compartir de nuevo esos momentos, ahora rodeados de incondicionales de otras generaciones.

A pesar de que sus canciones formen ya parte de la banda sonora de sus vidas, muchos jóvenes tienen la espinita clavada de no haber podido ver nunca a “El sueño de Morfeo” en concierto. Y ahora, por fin se la van a poder sacar.

El grupo tiene miles de seguidores, tanto dentro como fuera de España, que siguen su trayectoria desde hace décadas. “Three years ago I flew alone frem Germany to Madrid just to see live for the first time. Since I was 16 years old, Raquel has been my idol” asegura Anne Nika, una fan alemana.

Pero el “El Gran Reto Solidario” que ha logrado hacer realidad la vuelta a los escenarios de Juan Luis Suárez, David Feito y Raquel del Rosario para tocar juntos y recaudar fondos para los habitantes de La Palma, no solo ha contado con las peticiones de los fans, sino también de colegas de profesión como David Otero, Marcos Cao o Pablo Moro.

En definitiva, muestras de cariño por todas las redes sociales que lo que dejan claro es una cosa. La música de El sueño de Morfeo nos hace falta. Gracias a “El Gran Reto Solidario”, ahora ese reencuentro es ya una realidad.

Si tú también quieres disfrutarlo y contribuir a la reconstrucción de La Palma, compra tu entrada para los dos conciertos históricos de El sueño de Morfeo en Gijón y Oviedo. Si te haces con ella antes del 13 de junio, además, podrás participar en el sorteo de un meet& greet para conocer a El sueño de Morfeo en persona.

El concierto se celebrará el 18 de junio en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las 20.30h.

VENTA DE ENTRADAS

-Comprar online

-Comprar en puntos físicos

Taquillas del Teatro Campoamor (de 11.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00)

Por otro lado, hay disponible una fila cero para quienes no puedan acudir al concierto, pero quieran colaborar de forma solidaria.