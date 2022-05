Noche pasada por agua, por truenos y por rayos. Galicia se despereza a estas horas sacudiéndose la mojadura que caló en los huesos durante la pasada madrugada. La tarde fue calurosa pero el cielo encapotado amenazaba con lluvia y tormenta que no tardó en hacer acto de presencia. Una vez abierto el grifo, a eso de las 19.00 horas de la tarde, fue un no parar. Lo peor estaba aún por llegar.

La noche fue, como se diría en lenguaje coloquial, "de perros". Con lluvia torrencial -barro incluido- desde las 22.00 horas en adelante. Aunque sin duda los protagonistas de la jornada nocturna fueron los rayos y truenos que no dieron tregua. En total, desde las 20.00 horas de ayer y hasta las 08.00 horas de hoy - a la espera de nueva contabilización- cayeron en Galicia más de 1.300 rayos. No hubo localidad que no se quedara sin su dosis de tormenta, si bien es cierto que la costa se llevó la peor parte.

Para hoy la situación continuará siendo muy inestable, con cielos cubiertos y con chubascos que serán ocasionales pero con riesgo de tormenta. En cuanto al calor sofocante, hoy podremos respirar un poco más a gusto. Según Meteogalicia la temperatura bajará, nada que ver con la temperatura registrada ayer en algunas zonas, como en Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, que alcanzó la temperatura más alta de la comunidad, con 31 grados de media.

De hecho, para hoy está previsto que las máximas ronden los 20 grados de media en toda la comunidad, destacando una vez más Ourense, donde la temperatura será un poco más elevada, de 25 grados de media. Los vientos soplarán flojos, del suroeste por la mañana y cambiando al noroeste por la tarde.