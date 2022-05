La incidencia de COVID en mayores de 80 años marca un récord en Galicia

La incidencia de COVID-19 entre los mayores de 80 años, franja de edad que concentra más del 70% de las muertes de coronavirus en Galicia, sigue en ascenso y ha alcanzado una cifra récord de 1.600 casos a 14 días, 254 puntos por encima del anterior máximo de la pandemia, que fue de 1.346 el pasado 20 de enero. El dato refuerza la petición de Galicia, junto con Asturias, Andalucía, Murcia, de que se administre la cuarta dosis de vacuna contra el COVID a este grupo etario especialmente vulnerable. De hecho, y siempre según el último boletín del Ministerio de Sanidad, ya hay 10 comunidades que superan los mil casos en este indicador, y cuatro (Castilla y León, Extremadura, Asturias y Navarra) presentan una cifra peor que la gallega.

El grupo de los mayores de 80 años es el que registra mayor incidencia en Galicia de entre los tres que se miden. Entre los septuagenarios la incidencia es de 1.289, y en la franja entre 60 y 69 se registran 1.188. Además, la incidencia a 7 días de los mayores de 80 es de 824, más de la mitad de 1.600, lo que indica que la transmisión va en aumento.

En el último mes los contagios aumentaron un 76% entre los gallegos entre 60 y 69 anos; un 80% en la franja de 70 a 79 y un 92% entre los de 80 años o más.

En cuanto a la situación general de los contagios, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, señaló el lunes que la transmisión de SARS-CoV-2 en Galicia está en niveles de enero-febrero, cuando llegó a su pico de incidencia a 14 días. Esta estimación coincide con la publicada el viernes pasado en FARO, en la que, a partir del dato de incidencia en mayores de 80 años, se extrapolaba una incidencia general –media de todos los grupos de edad– de cerca de 3.300, a nivel del citado máximo del 20 de enero (3.346). Actualmente podría rondar los 4.000.

Baja el número de hospitalizados en la comunidad Los contagios de COVID repuntan hasta los 1.568 en Galicia –que implican 157 más que la jornada anterior–, mientras que los pacientes hospitalizados por este coronavirus descienden a 712 –constituyen 33 menos que el día pasado– y los casos activos bajan a 16.112 –casi un centenar menos–. Según los datos actualizados ayer por la Consellería de Sanidade, con registros hasta las 18,00 horas del martes, descienden a 24 las personas hospitalizadas en uci por el coronavirus en Galicia –cuatro menos– y bajan a 690 las ingresadas en unidades convencionales –29 menos–, mientras que 15.400 pacientes permanecen en seguimiento en sus domicilios. Hace una semana –el miércoles 27 de abril– había 695 ingresados, de ellos 23 en UCI. Las víctimas mortales de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 en Galicia aumentan a 3.356 después de que Sanidade notificase ayer otros tres fallecimientos, un hombre de 77 años que murió el 1 de mayo y dos mujeres, ambas de 83 años, que fallecieron el 2 de mayo.

Detectan en Asturias casos de los nuevos linajes BA.4 y BA.5, aún más contagiosos

El laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha detectado cinco casos de COVID-19 originados por dos nuevos linajes de ómicron, BA.4 y el BA.5, de los que apenas se han identificado precedentes hasta la fecha: solo uno en España (en Madrid), y miles en Sudáfrica. Además de los 5 casos hay también seis probables y tres dudosos.

Se trata de linajes aún más transmisibles que el linaje BA.2 de ómicron, que actualmente representa la práctica totalidad de los casos en Galicia y en el resto de comunidades. En concreto, se estima un aumento de transmisibilidad del 10 por ciento respecto a BA.2, que a su vez es un 30 por ciento más transmisible que el linaje primigenio de ómicron, el BA.1.

La principal ventaja de BA.4 y BA.5 es su mayor escape a la inmunidad, mucho mayor que la de BA.1, aunque su capacidad para infectar células (afinidad al receptor celular ACE2) es similar a ese linaje original.

Fueron hallados por primera vez en Sudáfrica y tienen mayor escape a inmunidad

Además, presenta mutaciones asociadas a variantes de preocupación que no estaban presentes en BA.2. En el caso de las secuencias de BA.4 y BA.5 detectadas en Asturias, los virólogos del HUCA no descartan que se trate de “una evolución específica del virus en Asturias, un sublinaje autóctono, dado que no existe constancia de que los pacientes portadores tengan relación alguna con los de Sudáfrica”. Otra hipótesis que podría explicar esta falta de vínculo epidemiológico con Sudáfrica podría ser también cierto grado de transmisión comunitaria de estos linajes BA.4 y BA.5.

Lo que parecen mostrar estos nuevos linajes de ómicron, como el B.2.12.1, detectado sobre todo en Nueva York y otros estados de la costa este de EE UU, es que ya no hace falta que surjan nuevas variantes para crear nuevas olas, como las provocadas por alfa, delta y ómicron, por ejemplo. Basta con linajes derivados de ómicron con ciertas mutaciones que les confieren ventajas de crecimiento.

Los virólogos no tienen evidencias de que BA.4 y BA.5 puedan causar enfermedad más grave, pero piden cautela. El científico Tulio de Oliveira, implicado en el descubrimiento de ómicron en Sudáfrica, ha señalado que “debemos tomar en serio la disminución de la inmunidad de infecciones anteriores”, dado que “la vacunación es mucho más confiable para mantener la inmunidad que solo la infección”.