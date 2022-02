La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha presentado a la autoridades sanitarias y educativas un calendario para quitar las mascarillas en las aulas de forma escalonada por grupos etarios, desde los inferiores a los de mayor edad, con un refuerzo de los protocolos de ventilación y fomentando la vacunación infantil. Según la ruta que propone la AEP, la retirada de las mascarillas en el interior de los centros comenzaría en primero y segundo de primaria a partir del día 28 de este mes, para continuar con tercero y cuarto a partir del 14 de marzo; quinto y sexto a partir del 28 de marzo; ESO a partir del 25 de abril, y, finalmente, bachillerato, el 9 de mayo.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se mostró ayer partidario de la retirada progresiva de las mascarillas en los centros si continúa el descenso de casos y anunció que lo llevará a la Comisión de Salud Pública. También Cataluña anunció su intención de suprimirlas en las aulas para Semana Santa.

Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela (UCS) apela a la cautela a la hora de introducir cambios en los protocolos sanitarios. “En la desescalada de la pandemia debemos ser muy prudentes y no precipitarnos”, opinó el epidemiólogo.

Por su parte, los directores de centros públicos gallegos reclaman directrices claras respecto a las medidas que se vayan adoptando en la nueva desescalada, mientras que los padres exigen que los centros escolares actúen al mismo paso al que lo haga la sociedad general.

La Asociación Española de Pediatría basa su posicionamiento en que los datos que arroja la monitorización continuada del riesgo de transmisión en las aulas constatan “el bajo riesgo de la eliminación de las mascarillas en los niños”. Según el estudio que han realizado, las infecciones registradas en el último curso de infantil [en el que el uso de la mascarilla no es obligatorio] y en primero de primaria [cuando ya sí lo es] son similares, por lo que el tapabocas no parece perfilarse como un “elemento determinante para reducir la transmisión” en las aulas

Recuerdan, además, que los niños son un grupo poblacional poco vulnerable a la enfermedad grave del COVID y con una infectividad hacia los demás diferentes. Por último, la variante ómicron, más transmisible, pero con un menor impacto clínico y la elevada cobertura vacunal han cambiado el paradigma del manejo de la situación pandémica, permitiendo avanzar hacia una “nueva normalidad”, con una “normalización de la transmisión”, es decir, aceptar que seguirá habiendo transmisión, pero centrando los esfuerzos en prevenir los casos de mayor impacto clínico y, por tanto, focalizando las energías en proteger a los más vulnerables.

Por ello, la AEP entiende que sería “razonable” utilizar la plataforma de las escuelas como “primer paso para monitorizar el impacto de la desescalada progresiva de mascarilla en interiores cuando la situación epidemiológica lo permita”.

“La mascarilla en interiores es lo último que debe retirarse. Las fechas para llevarlo a cabo deben fijarse una vez que comprobemos que la pandemia ha finalizado, lo que estimamos que pueda producirse cuando finalice está sexta ola. Las fechas, si todo discurre como se espera, no van a estar muy alejadas de las que indican, pero, de momento, es pronto para fijarlas, máxime cuando son los escolares los que presentan en este momento las mayores incidencias”, dice Gestal.

Fernando Lacaci, presidente Confederación ANPAS Galegas, entiende que los padres no deberían opinar sobre este tema y sí respaldar lo que digan en cada momento los expertos. “Lo que también decimos es que los centros escolares tienen que actuar al mismo paso que la sociedad general. No se les puede tratar como islas ni podemos decirles a los niños que tienen que vivir de forma diferente dentro que fuera del colegio, que es lo que está pasando ahora con las mascarillas en el exterior. ¿En el recreo tienen que llevarlas, pero en el parque no? No es coherente”, se queja.

Desde el punto de vista educativo, la Asociación Española de Pediatría también recuerda la posible repercusión negativa del uso de la mascarilla en el aprendizaje, aspecto en el que coinciden padres y profesores. “Que las cosas sean necesarias no quiere decir que lo sean en todos sus resultados. La mascarilla, la distancia de seguridad, no poder compartir espacios, ni material en su momento, las cuarentenas... Esto en un momento como la como infancia y adolescencia es demoledor”, afirma Lacaci.

Juan Carlos Abalde, presidente de la Asociación de Directores y Directoras de Colegios Públicos de Vigo (ADICOPUVI), confía en que la desescalada, independientemente de cuándo y cómo se realice, esté acompañada de un protocolo. “Necesitamos directrices claras para que no haya equívocos y que la responsabilidad de llevar a cabo las medidas no recaiga en las direcciones de los centros”, sostiene.

Este director reconoce que los alumnos necesitan recuperar la normalidad. “Hay muchos alumnos que no saben qué cara tienen sus profesores porque solo los han visto con mascarilla. Pero es que esta repercute también en la enseñanza y en el aprendizaje de habilidades como el lenguaje, por ejemplo, que depende en gran parte de la imitación”, afirma.