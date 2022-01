“La vuelta al cole ha sido un sálvese quien pueda”

Conocida en redes sociales como Boticaria García, la farmacéutica conquense Marián García es una de las divulgadoras en nutrición y salud más seguidas y respetadas de España, gracias a su combinación de conocimiento científico, cercanía y un punto de humor manchego. La autora de “El jamón de York no existe” ha publicado esta semana una guía gratuita en PDF para confinarse y desconfinarse que se ha hecho viral, valga la expresión, en parte porque también ella mismo ha estado aislada al ser positiva por COVID-19.

–¿La idea de la guía surgió con el confinamiento?

–No tuve la idea de hacerla hasta que no me vi en la situación. Llevo dos años haciendo divulgación sobre el virus, y a pesar de saber toda la teoría y de que lo he contado en mil sitios, cuando te toca a ti, ves las dos rayitas y te das cuenta de que eres positivo te bloqueas. Cosas prácticas del día a día: ¿qué me hace falta? ¿Necesito paracetamol, ibuprofeno, un termómetro, un pulsioxímetro? Y sobre todo el desconfinamiento y limpieza final, que no es tan importante, porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que el virus se transmite por el aire principalmente, no por superficies.

-Claro.

-Ponemos mucho interés en desinfectar y no en ventilar. Y luego para salir, el protocolo nos lo sabemos claro, ¿no? O sea, 7 días; sin síntomas, 3 días… pero si te haces un test y das positivo ¿qué pasa? Todas cuestiones a las que yo me estoy enfrentando ahora como paciente, uniendo lo que yo había estudiado con toda la evidencia científica sobre lo que es buen aislamiento y desconfinamiento, y las miles de preguntas que todos los días recibo en Instagram, me pareció que era interesante hacer una guía que fuera gratuita, que fuera sencilla de leer, que se compartiera por WhatsApp fácilmente para que la gente, en vez de enviar tanto bulo y tanto meme absurdo, también tuviera información útil para enviar.