“El fútbol es más que un deporte; es la vida. En el fútbol está todo lo que es la vida: la pasión, el engaño, la trampa, el negocio, la forma física, los medios de comunicación, la política, los negocios en el palco, es la identificación con una ciudad”, afirmó ayer el periodista Xabier Fortes (Pontevedra, 1966), que presentó en el Club FARO su primer libro, “Crónicas cancheras” (Ézaro). En la charla que mantuvo en el MARCO con el periodista Fernando Franco, recordó su infancia y juventud en Pontevedra, y habló de sus dos grandes pasiones: el fútbol y el periodismo, aderezado todo de anécdotas. “El fútbol es el inicio de la sabiduría. Traspasa todo lo que somos, sobre todo en nuestra época, en la que no había tantas opciones de ocio como ahora”, afirmó.

Lamentó, sin embargo, que ciertos aspectos del fútbol actual lo estén alejando de los valores que lo convirtieron en universal y defendió el fútbol más primigenio. Ahora, los estadios han mejorado y el césped también es de mayor calidad, pero el fútbol es más profiláctico, lo que hace que esté perdiendo su esencia. “El fútbol es social y te iguala con los demás en el descampado”, sostuvo el autor de “Crónicas cancheras”, un compendio de artículos periodísticos en los que el fútbol y el deporte se convierten en una excusa para charlar de la vida. En ellos, entrelaza el deporte con temas de carácter social y político y transmite sus obsesiones y paranoias futboleras, que entrelaza con sus andanzas diarias.

En este sentido, mostró su indignación con el fallido proyecto de la Superliga, que disputarían los doce grandes equipos europeos, como el Milan, el Arsenal, el Chelsea, el Real Madrid, el Barcelona, el Juventus, el Liverpool y el Tottenham Hotspur, y tres escuadras invitadas. “Esto no permitiría que un equipo como el Celta, si quedara de cuarto en la Liga, pudiese participar. Esto es el antifútbol”, censuró el periodista, que se mostró contrario a cambiar las reglas del fútbol, ya que estas son las que han hecho de este un deporte universal.

Tampoco le gusta que cuando juegan fuera de casa, los equipos luzcan sus segundas o terceras equipaciones. ”Y quiero ver al Celta jugando de azul celeste, no de amarillo”, dijo. Igualmente, detesta los dorsales y las botas de colores. “A jugar al fútbol hay que salir como en la primera comunión: impecable”, sostuvo.

Fortes, hincha del Barcelona y, sobre todo del Pontevedra, equipo del fue jefe de prensa durante gabinete de prensa durante el mandato de Nino Mirón, reconoció que, aunque le gusta ganar, siempre ha empatizado más con los perdedores. “No soy del Real Madrid porque tiene que ser muy aburrido ganar siempre”, bromeó, porque el actual director y presentador del programa de debate “Las noches en 24 horas”.

También confesó su cariño por el Celta, equipo al que pertenecía la primera equipación que tuvo. Fue un regalo de Reyes y aseguró que ni siquiera el Scalextric pudo hacerle sombra.

Sobre él mismo dijo que es un hombre muy pasional y en este sentido, dijo, el libro es un reflejo de esas pasiones. “El libro es la visión del fútbol que defiendo, pero no como una cruzada, sino como un sentimiento”, afirmó.

Habló también de periodismo, de sus inicios en Galicia, donde llegó a ser director del Centro Territorial de TVE en la comunidad, a su etapa en Madrid. En su opinión, en estos momentos, TVE goza de “un buen grado de independencia” y añadió que el periodista también ha de poner sus límites ante las presiones. “Para mí, hay fronteras que son infranqueables”, afirmó Fortes, quien añadió que ya está acostumbrado a que le destituyan.

Respecto a la televisión en general, afirmó que no le gustan las tertulias “feriantes” que solo persiguen ganar audiencia con la descalificación o con temas triviales. “No me gusta la escatología del fútbol que se hacen en algunos programas. Me parece degradante la banalización del fútbol y de la política que hacen ciertos formatos televisivos”, criticó el periodista.

Toda una vida dedicada al periodismo

Su idea inicial era recopilar todos los artículos sobre fútbol que ha publicado a lo largo de estos años en diferentes periódicos para que le quedaran de recuerdo a sus hijos, pero al final decidió publicarlos por la necesidad que siente de reivindicar el fútbol de toda la vida. Reconoce Xabier Fortes que el deporte rey le ha acompañado durante toda su vida y que ha marcado buena parte de sus relaciones personales e incluso laborales. “En cada página y de cien maneras diferentes, asoma el perfil vibrante y gallego de un hombre que ama el fútbol como merece amarse: con emoción, alegría y motor”, afirma en el prólogo del libro, el periodista deportivo Santi Segurola, quien añade que el libro configura un “relato pedagógico”. En estas “Crónicas cancheras”, el periodista pontevedrés no tiene problema a la hora de expresar sus afectos futboleros, con el Pontevedra y el Barça a la cabeza, y Johan Cruyff, a quien profesa una admiración que trasciende el terreno de juego. Fortes ha desarrollado su vida profesional en RTVE, donde entró en 1990. En 1998, pasó a presentar y editar los informativos territoriales de Galicia y en 2007 fue nombrado director del Centro Territorial de TVE en Galicia. En 2018 se trasladó a Madrid para dirigir y presentar el espacio matinal de información “Los desayunos de TVE” y en la actualidad dirige “La noche en 24 horas”, del que se encarga de elgir a los contertulios siguiendo unas pautas de equidad tanto de género como ideológicas, dijo.