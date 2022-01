El Ayuntamiento de Benidorm ha echado el resto para que esta primera edición del Benidorm Fest, heredero del primitivo certamen de la canción que hizo populares a artistas como Raphael, brille y contente a la población local (unas 70.000 personas) así como a la flotante, no empadronados y que rondan los 80.000 incluidos los turistas. La previsión es que esta noche del sábado la villa entera se convierta en una fiesta mientras España elige al que será a su representante en Eurovisión en mayo.

Para ello, la administración local ha instalado diversas pantallas gigantes para que aquellas personas que carezcan de entrada para acudir al evento lo puedan seguir desde la calle y a lo grande. En la confluencia de la Avenida de Alcoy con la de Bilbao, a pie de playa, se cuentan cuatro de estas enormes pantallas que ya desde primera hora de la tarde estaban encendidas para recordar que esta noche hay fiesta.

Las pantallas se encuentran en el paseo marítimo del Ponent (Poniente), epicentro de la movida. Se trata de un paseo por la línea de costa adornado con miles de farolillos. Inaugurado en 2009 ha logrado diferentes premios, incluido el del Museo de Arquitectura y Diseño de Chicago.

Recorriendo este paseo se encontraba ayer el andaluz, de Cádiz, pero residente en Barcelona Manuel Ángel quien confesaba que “esta noche voy a tope con Tanxugueiras. Me encanta la canción de ‘Terra’. A mí, me gusta mucho el folk y ellas lo han cogido para darle un punto comercial y llevarlo fuera de Galicia incluso fuera de España”.

Este eurofan añadía que “viendo reacciones de eurotubers de fuera de España me parece espectacular que la gente diga: ¡Qué cosa más chula y original, no lo he visto en mi vida!”.

En cuanto a las personas que aseguran que ese tema, por estar cantado casi todo en gallego con alguna frase en vasco, asturiano, catalán y castellano, no representa a los de fuera de Galicia o que no son de las nacionalidades históricas, este joven andaluz respondió que “Tanxugueiras es Galicia y Galicia creo -recalcó con sorna- que pertenece a España. Me parece genial y hay que apostar por cosas así que, por desgracia, son minoritarias. Hay que darles voz y voto en Eurovisión porque eso es Eurovisión”.

“El que no entienda que Eurovisión es compartir -añadió-, que es tolerancia y música no sabe lo que es”.

Por otra parte, en el mismo Paseo del Ponent pero en las últimas horas de luz de la tarde del viernes, cuatro amigos recorrían su pavimento cerámico cantando “Esta noite hai foliada”, uno de los versos de “Terra”, de Tanxugueiras. Lo raro de la escena era el acento: no era gallego.

Ante la pregunta de si procedían de la terriña, los cuatro -Imanol, Jesús, Jon y Víctor- respondieron que no, que del País Vasco. Sobre si Tanxu eran sus preferidas para Eurovisión, la respuesta fue contunde: “Claro que apoyamos a Tanxugueiras. Nosotros estamos con ellas a tope”.

“Su canción tiene mucha fuerza, ellas son originales, son muy de Galicia y están incluyendo las lenguas cooficiales. Eso es muy importante”, defendieron.

Mientras dos niños vociferaban a su lado, lamentaban el trato recibido por las gallegas del jurado. Para ellos, evidenciaba que “todo el pescado estaba vendido”. Aún así, albergaban un rayo de esperanza, fuerte como el sol que se resiste en su pulso antes del ocaso. “Vamos a luchar hasta el final”, defendían los vascos.

Imanol, entonces, lo tenía claro: “Las vencedoras morales serían ellas igualmente, pase lo que pase”.

Esperanzados con el jurado también se mostraban otros dos eurofans, madrileños, esta mañana en Benidorm, Adrián y Jesús. Este último -aunque de Madrid vive en Frankfurt- explicaba que le gustaba la propuesta de Tanxugueiras porque “es tradicional y a la vez tiene un mensaje bonito de unión que es lo que intentamos conseguir con el Festival de Eurovisión, con la unión de las culturas, la fusión. El mensaje de no hay fronteras me parece principal no solo para consumo en España sino internacionalmente, que Europa sepa que somos un pueblo unido y que no hay fronteras tampoco”.

Adrián, por su parte, resaltaba que el tema por su “mensaje inclusivo de que España no es la idea preconcebida que a lo mejor tiene el mundo sino que es más rica en cultura”. Asimismo, destacaba que la puesta en escena y el sonido “tan potente que tienen también me gusta mucho”.

Preguntados también por la queja de algunas voces de que “Terra” no les representa por no estar cantada en castellano, Jesús respondió que “es una idea preconcebida falsa por lo que ha ido llevando España a Eurovisión a lo largo de la historia. La gente no está acostumbrada a escuchar el gallego o el folclore y es algo muy nuestro y queremos que lo vea Europa. No somos solo flamenco y sangría”.

Por su parte, Adrián se mostraba confiado en que esta noche el jurado trate mejor a Tanxugueiras. “Espero que sí, por presión social”.