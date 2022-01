Las aulas de Infantil y Primaria deberán cerrar por COVID a partir de 5 positivos

La Comisión de Salud Pública, en la que participan representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas, acordó ayer que solo habrá cuarentenas de clases enteras en Infantil y Primaria cuando se detecte un brote de 5 casos. Si el brote es de hasta 4 positivos contagiados o menos del 20% de los alumnos no será necesaria la cuarentena de toda la clase.

El lunes el alumnado volverá a las aulas tras las vacaciones de Navidad y el regreso será 100% presencial. Las autoridades sanitarias ajustan ahora, de cara al reinicio del curso y con una situación delicada por el elevado número de contagios producidos por la variante ómicron, el tema de los brotes y del cierre de aulas por COVID a partir de 5 casos activos precisamente para garantizar la continuidad de la presencialidad.

Estas son las claves de la vuelta al cole Leer más

El periodo de aislamiento será de 7 días (no de 10, como hasta ahora), por lo que los escolares que tengan que aislarse podrán volver a clase tras una semana desde su positivo. Si hay uno, dos, tres o cuatro positivos (o menos del 20% del aula) se considerarán “casos esporádicos” y no se tendrá que confinar a toda la clase.

En Secundaria, los que sean ‘contacto’ y sin síntomas no se aislarán

La Comisión aprobó ayer la adaptación de las Medidas de Prevención frente a COVID-19 en centros educativos y de la Guía de Actuación ante la Aparición de Casos COVID-19. “Este cambio se adapta a la situación pandémica actual y refleja también el importante avance de la vacunación en todos los grupos de edad y tiene en cuenta que los entornos escolares han demostrado a lo largo de la pandemia ser entornos seguros en cuanto a la transmisión del virus”, informó la Comisión.

La decisión llega a falta de dos días para que más de 8 millones de escolares regresen a las aulas tras las vacaciones de Navidad y después de que la reunión conjunta celebrada el martes para abordar la 'vuelta al cole' entre los ministerios de Sanidad, Educación y Formación Profesional y Universidades con las comunidades autónomas, no abordara ningún cambio en las cuarentenas, según informó la ministra Carolina Darias, que sí admitió que varias comunidades autónomas lo propusieron. Darias explicó que un borrador de Sanidad que circuló el pasado lunes planteaba que los contactos estrechos en Infantil y Primaria no tendrían que guardar cuarentena y ampliaba la consideración de brote a 3 o más casos en colegios e institutos, entre otras propuestas. Con el acuerdo de ayer estas propuestas no han salido adelante, finalmente.

Vacunación ✓ 265.000 En las primeras etapas: 5 casos

En Infantil y Primaria,al funcionar como burbujas, se confinará a todo el grupo si se detectan 5 positivos o más (o si supera el 20% del alumnado de clase) ✓ 160.000 En la etapa del instituto

Se aplican las medidas de la población general. Aislar al estudiante positivo, contactos estrechos o compañeros que tengan síntomas 3 ✓ 106.500 Mayores de 12 años

En caso de contacto estrecho con un positivo, si tienen la pauta completa, no tendrán que hacer cuarentena siempre que no tengan síntomas

En la etapa de instituto (Secundaria, Formación Profesional o Bachillerato) se aplica el protocolo general para la población, con tres días menos de cuarentena (de 10 a 7). Los estudiantes vacunados (con pauta completa) de más de 12 años que sean contacto estrecho de un positivo COVID no tendrán que guardar cuarentena, siempre que no tengan síntomas, claro, tal y como confirmó ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en rueda de prensa junto al conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

La Xunta opta así por adaptar el protocolo COVID de los centros educativos al que está vigente para la población general, como explicaron ayer los responsables políticos gallegos al término de la reunión del comité educativo que asesora a la Xunta durante la pandemia. Así, los estudiantes que tengan que aislarse podrán volver a clase tras una semana desde su positivo.

En cuanto a los menores de 12 años, la Xunta apuntaba el martes que en caso de ser contacto estrecho y no tener la doble pauta cuentan como no vacunados y deben realizar la cuarentena de 7 días.

El 54% de los niños de 5 a 11 años ya tienen al menos una dosis

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, informó ayer de que el 54 % de los niños menores de 12 años en Galicia han recibido al menos una dosis de la vacuna, un total de 84.363, unos datos que ponen a la comunidad gallega la cabeza de la inmunización en este rango de edad.

Comesaña indicó que los datos son “muy buenos” y ha añadido además que el 97,3 % de la población en Galicia entre 12 y 19 años ya cuentan con al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 94,8 % tiene la pauta completa. La vacunación de niños de 5 a 11 años arrancó el miércoles 15 de diciembre, tras la llegada a Galicia de las primeras 60.000 dosis y se retomó el pasado 4 de enero, tras la llegada de unas 36.000 nuevas vacunas. Desde ayer, los niños de entre 5 y 11 años de Galicia cuentan con un segundo test de antígenos gratuito, que deben retirar en las farmacias que participen en este programa de la Xunta.

200 bajas de docentes: Educación llama a sustitutos

En cuanto al personal docente, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, explicó que ya “se están realizando llamamientos para cubrir las más de 200 bajas que figuran en estos momentos en el sistema”. El elevado número de contagios debido a ómicron ha provocado una alta cifra de bajas laborales. Y el sector educativo no es ajeno. El lunes se retoman las clases y ya se está informando de los docentes que no podrán acudir a sus centros educativos por motivos COVID.

La Administración autonómica dispone de una previsión y calcula que serán 200. Indica Educación que espera que el lunes se puedan incorporar a dichos centros los maestros y profesores sustitutos. Las restantes bajas se irán cubriendo, según informa Educación, “de modo inmediato”, una vez que los centros estén operativos y las carguen en el sistema. Rodríguez señaló que los departamentos de Educación y Sanidade “continúan, como desde el inicio de la pandemia, trabajando en estrecha colaboración”. Dijo, además, que la incidencia COVID-19 en la comunidad educativa “refleja la situación general de la pandemia”. “En el inicio de curso prevemos un aumento de casos, igual que en el resto de la sociedad”, expresó Rodríguez.

Semipresencialidad, refuerzo de mascarillas y test de antígenos en varios países de Europa

Pese a estar en medio de esta ola de la pandemia con ómicron, Austria mantiene sus planes de volver a las clases presenciales el lunes tras las vacaciones, con tres test de COVID obligatorios por semana por alumno y docente, dos de ellos serán PCR.

El elevado número de contagios por la variante ómicron trastoca el regreso a las aulas en muchos países. Hasta el punto de que en alguno de ellos se plantee la semipresencialidad para el regreso de las vacaciones. Mientras España opta por volver en las fechas previstas y 100% presencial, en Portugal, por ejemplo, retrasarán unos días el regreso. También en Estados Unidos.

En Francia también mantienen la fecha de regreso a las aulas. El Gobierno francés envía a los domicilios test de antígenos para que los escolares puedan comprobar si son positivos COVID de cara a la incorporación.

En Alemania ya se han incorporado a las clases y varios lands plantean test diarios a los alumnos al menos durante la primera semana tras el regreso.

En Italia son obligatorias las mascarillas FFP2 para profesores y personal en contacto con el alumnado, que también se reclaman en España.

En Reino Unido no cerrarán colegios (como ocurrió el año pasado, por ejemplo) y optan por el regreso presencial. También preparan un sistema de pruebas de antígenos en los colegios y tienen que usar mascarilla tanto en las aulas como en los espacios comunes.