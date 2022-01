¿Qué hacer ante el nuevo protocolo COVID?

El nuevo protocolo de actuación para detectar y manejar los casos COVID plantea numerosas cuestiones ante los cambios en cuarentenas, condiciones para realizar las PCR o recibir el alta. En ocho respuestas resumimos algunas de las principales dudas.

¿Qué hago si tengo síntomas compatibles con COVID?

El Sergas pauta ante todo “aislamiento domiciliario”. Es decir, quedarse en casa. La Consellería de Sanidade estipula que se pida cita por teléfono con el médico de Atención Primaria o se contacte con el personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) o se marque el teléfono de información sobre el coronavirus 881 540 045 que indicarán los pasos a seguir.

¿Y si me hice un test de antígenos en la farmacia y dio positivo?

El Sergas recoge que no precisa PCR para confirmarlo, así que pasará a ser oficialmente un caso positivo. La persona deberá quedar aislada en casa y le llamarán de la Central de Seguimiento de Contactos en las siguientes 24 horas.

¿Y si resultó positivo un test de antígenos que hice por mi cuenta?

Tampoco le harán PCR para confirmar el resultado y también deberá estar aislada la persona. Deberá llamar al teléfono de información del coronavirus (881 540 045) para informar del positivo y en 24 horas le llamarán de la Central de Seguimiento de Contactos.

¿Qué ocurre si no me llaman de la Central y necesito el parte de baja para la empresa?

El protocolo del Sergas no habla al respecto de esta casuística. Este diario ha consultado a varias asesorías laborales. En una de las contactadas lamentan que están viviendo un "caos. En el Sergas están saturados porque hay muchos casos. En las últimas semanas hemos visto más bajas laborales que en todo el año pasado. Nosotros lo que recomendamos es que los que han dado positivo pidan cita telefónica con el médico de cabecera para que emita el parte de baja. El trabajador tiene que dejar constancia de porqué no va a trabajar. Si tardan dos días en darle cita, cuando hable con el doctor o la doctora tiene que decirle que la baja conste desde que tuvo el resultado positivo. Este parte puede obtenerlo vía email o si lo recoge presencialmente algún familiar en el centro de salud”. La baja laboral durará siete días si no hay complicaciones en la salud.

¿Habrá cuarentena para todos los contactos estrechos con un caso COVID?

No, no haremos cuarentena si hemos estado en contacto con un positivo en COVID y tenemos la pauta completa de la vacuna y estamos sin síntomas; o si estamos asintomáticos y hemos tenido COVID en los últimos seis meses.

¿Qué deben hacer aunque no tengan cuarentena?

El Sergas asegura que estarán en vigilancia durante los diez días posteriores al último contacto con el caso confirmado. Recibirán un SMS con las instrucciones. Podrán ir a trabajar ya que no procede la baja laboral, pero deberá “evitar acudir a eventos o lugares con muchas personas”. Si aparecen síntomas, entonces deberá permanecer en casa y comunicarlo al médico por teléfono, al PAC o al 881 540 045.

¿Qué ocurre con embarazadas, inmunodeprimidos (gente con cáncer, por ejemplo), mayores de 70 años o no vacunados?

Si han tenido un contacto estrecho con un positivo en COVID, deberán permanecer en cuarentena en casa durante los siete días después de estar por última vez con el caso confirmado. La Central de Seguimiento los llamará para indicar el primer día de la cuarentena así como en la séptima jornada y en la quinta harán una PCR o prueba de antígenos. Tras el séptimo día, comenzarán tres de vigilancia. Si no pueden teletrabajar, procederá la baja laboral durante siete días.

¿Quién hará una PCR?

En principio, se la efectuarán a embarazadas, inmunodeprimidos (aunque sean asintomáticos), mayores de 70 años y en el resto si la persona en cuarentena comienza a encontararse mal. Si los síntomas son muy graves, habrá que llamar al 061.