El campo sigue jugando a mantener un rol machista en la sociedad española. Cuesta salir de esa vertiente y más en los pueblos y zonas rurales, donde las mujeres juegan un papel impuesto por las tradiciones que han regido esa vida alejada de las grandes urbes. "Primero el hombre", señala Victoria Molina, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Murcia (Fademur).

El último estudio llevado a cabo en 2020 por esta federación que representa a la mujer del mundo rural señala que el 100%, es decir, todas las mujeres encuestadas señalaron que han sufrido maltrato psicológico al menos una vez en su vida. Tras este tipo de agresiones llega la física, que sufren el 78% de las encuestadas, mientras que la económica alcanza al 56%. La violencia sexual se ha identificado en un 39,13% de las mujeres víctimas y la ambiental en un 34,78%.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), Molina señala tajante que el machismo sigue imperando en el mundo rural: «Se dan situaciones como las que llevan a un capataz a ver por debajo de las faldas de una jornalera cuando esta se sube a un perigallo (escalera de tres patas) para coger la fruta de algún árbol». Esto, para la presidenta en Murcia de Fademur, se asume como una actitud normal en el campo y cree necesario "cambiar de mentalidad".

El perfil de una mujer que acaba por no denunciar estas situaciones en el campo se da en aquellas que son jóvenes y no han terminado la etapa de Secundaria, de un perfil socioeconómico bajo y que "no tienen oportunidad de buscar otro trabajo", señala Victoria Molina. "Si te quejas, te señalan como problemática".

Una jornada de ocho horas para una jornalera en el mundo rural va acompañada de otras tantas horas cuidando a niños o personas dependientes, "un rol que deben cumplir ellas sí o sí".

"El 70% de los propietarios de terrenos siguen siendo hombres"

Fademur quiere impulsar en Murcia la ley de cotitularidad de las explotaciones agrícolas que permite a las mujeres inscribirse como propietarias de unos terrenos junto a otra persona. Una acción que llevaría a reforzar el papel de la mujer en el mundo rural. Ahora, según Victoria Molina, presidenta de Fademur en la Región, el "70% de los propietarios de terrenos agrícolas son hombres", una dinámica que quieren cambiar.

Fademur organizará hoy una mesa redonda para ahondar en el cr uce entre la situación económica y laboral de las mujeres rurales y su vulnerabilidad ante la violencia de género. Participarán dos expertas en violencia de género en el medio rural y emprendimiento en pueblos: la psicóloga y sexóloga Sofía Gabasa y la trabajadora social y socióloga Matilde Jiménez.