Los no vacunados no pueden acceder desde ayer al interior de los restaurantes, cines, teatros, museos, gimnasios y edificios públicos en Grecia, donde se implementa, además, la caducidad para el certificado de vacunación de los mayores de 60 años que no se hayan puesto la dosis de refuerzo transcurridos siete meses.En supermercados, farmacias y transporte público solo se exige mascarilla.