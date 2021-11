Los científicos alertan de la alta toxicidad en el aire en la zona del volcán de La Palma

El portavoz técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, afirmó este domingo que la zona de Las Manchas, cerca del volcán de La Palma "está dando muchos problemas todos los días por las emisiones" de dióxido de azufre. Morcuende aclaró que, en dicha área evacuada, con frecuencia se retrasa la entrada de quienes acceden a recoger enseres, debido a la mencionada circunstancia. Hasta ahora, el mayor riesgo se produce en horas de madrugada y en las horas siguientes se va disipando poco a poco.

Según explicó, en la jornada de este domingo, a los damnificados que querían pasar al citado espacio se les permitió la entrada a las 11:00 horas. Morcuende admitió que existen "retrasos todos los días" y estos se deben a las mediciones que realizan profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los mandos de esta entidad informan a quienes realizan los controles de seguridad: Guardia Civil, Policía Nacional, Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) y Policía Local.

Para Morcuende, tales medidas responden a un "problema de lesividad para las personas y no nos lo podemos permitir; ese es el primer objetivo del Pevolca, no podemos arriesgar". "Lo más importante en las últimas 24 horas fueron los niveles de los gases en la zona Sur de la colada (...)", es decir en el ámbito de Las Manchas, dijo el portavoz al inicio de su intervención. Apuntó que hubo concentraciones "muy importantes" de dióxido de azufre, que son "lesivas para las personas". Y lo mismo ha pasado en "muchos días" durante las últimas dos semanas, señaló. Por eso pidió perdón a quienes se les hizo esperar este domingo hasta las 11:00 horas para acceder. En esa línea, recordó que las mediciones de la UME se hacen sobre el terreno y de forma permanente. Además, matizó que la información que se ofrece por medios oficiales sobre la calidad del aire en núcleos habitados no es la misma que existe para las zonas evacuadas. Los peores niveles de dióxido de azufre se detectaron en la madrugada del sábado en Tazacorte, entre las 2:00 y las 4:00 horas, mientras que en la madrugada de ayer fueron apreciados en El Paso y Los Llanos de Aridane, entre la medianoche y las 3:00 horas.

La portavoz científica, Carmen Castro, comentó que entre el mediodía del sábado y el del domingo, la lava cubrió ocho hectáreas más de terreno, con lo que ya ascienden a 1.058’22 las afectadas por el material lávico. Confirmó que en las horas previas se habían producido tres desbordamientos del lago de lava situado en el cono del volcán. El viento de componente Sur y Oeste impulsó el penacho de cenizas hacia el Este, con lo que se generó "un escenario desfavorable" para las operaciones aeroportuarias. Es decir, este domingo no hubo conexiones aéreas con La Palma y hoy se prevé que tampoco las haya.

El seísmo más importante se apreció en la tarde del sábado, a las 19:20 horas, con una magnitud de 4,2 y a 35 kilómetros de profundidad. El tremor se mantiene en un nivel bajo y el levantamiento del terreno detectado el sábado en la estación situada al norte de Jedey ya "se ha revertido". Respecto al penacho de las emisiones, continúa con una "emisión alta", de entre 7.000 y 18.000 toneladas diarias. Pero aún así, prosigue con su tendencia descendente desde el 23 de septiembre.