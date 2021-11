El sector financiero evoluciona a una velocidad de vértigo y con él, las formas de pago. Desde que en 1978 el Banco Bilbao emitió la primera tarjeta de crédito de España, las maneras de abonar el importe de una factura han evolucionado muchísimo. Hace tiempo que ya no es necesario llevar ni la cartera encima. Simplemente con enviar la orden desde un teléfono móvil podemos saldar cualquier cuenta, ya sea con la tecnología NFC o con un simple "bizum". Hasta los euros parece que poco a poco se van quedando atrás y cada vez son más los que invierten en criptodivisas, un tipo de monedas digitales que no existen de forma física, pero que sirven como medio de pago incluso para transacciones instantáneas.

Entre las criptomonedas más populares están el Bitcoin o el Ethereum. Y lo son hasta tal punto que hay usuarios que ya pretenden utilizarlas en Galicia para pagar la factura de uno de los alojamientos más lujosos. Lo que no se imaginaba Alf Movil -el pseudónimo que utiliza en internet esta persona que se defina como "guía local"- es la cascada de retranca que desataría su pretensión. Él accedió al perfil en Google del parador de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela para hacer una sencilla pregunta: "¿Aceptan Bitcoin Cash, Ethereum o Monero como pago? ¿Tienen servicio de cambio de criptomoneda?".

Este usuario esperaba una respuesta sencilla. Con un simple "sí" o "no" le hubiese bastado. Pero no contaba con la ironía gallega. "Yo pagué con una de mis trece hijas", contesta uno. "Creo que no admiten criptomonedas. Quizá doblones", bromea otro. Hay quien dice que pruebe con lingotes de oro, maravedíes, sestercios o dinero del monopoly (aunque solo los martes y los jueves) y hay quien va más allá y piensa que en el parador de los Reyes Católicos "son más de divisas espirituales que virtuales".

Preguntas e respostas en Google sobre o Parador do Hostal dos Reis católicos. pic.twitter.com/7gQHPc44l7 — Manuel Gago (@magago) 20 de noviembre de 2021

Lo cierto que en el complejo situado a los pies de la catedral de Santiago de Compostela, todo un hotel de cinco estrellas, no admiten por el momento pago con criptomoneda. Así lo confirmaron este domingo sus propios trabajadores de recepción. Lo que sí esperan en el parador es una gran temporada navideña, pues ya tienen casi todas las reservas para esas fechas completas. Santiago será la segunda ciudad de Galicia en inaugurar su iluminación para estas fiestas y su gran árbol se podrá disfrutar desde todas las ventanas del hotel con vistas a la Praza do Obradoiro.