Seguro que más de una vez has escuchado eso de que ahora los electrodomésticos no duran como los de antes. Un debate muy extendido sobre todo entre la gente mayor, que asegura que la media de años de vida dista mucho de lo que lo hacían los aparatos de antes. Y precisamente por estas afirmaciones la marca de electrodomésticos Miele puso en marcha un concurso para encontrar los electrodomésticos más antiguos de España y que todavía estuvieran en uso. De los 600 candidatos que se presentaron a la iniciativa se encontraron casi 400 con más de veinte años. Entre todas las lavadoras que se presentaron ha resultado que la más longeva estaba en Ourense.

El propietario de dicha reliquia se llama David Rodríguez. Este orensano ha saltado a la fama hace unos días por poseer en su casa la lavadora más antigua de España, un electrodoméstico que llegó a Galicia hace más de 40 años. La compraron sus padres mientras residían en Holanda tras haber emigrado pero su historia va más allá. En los años ochenta, el aparato vivió su primera mudanza con el regreso de la familia a Ourense pero, no fue la única. También estuvo una temporada larga en Santiago de Compostela cuando los padres de David se mudaron allí por motivos labores y después, regreso de nuevo al hogar familiar.

Ahora la lavadora se encuentra en casa de su madre Mariluz, en la parroquia de Vilar de Cerreda, en Nogueira de Ramuín (Ourense) y funciona perfectamente a pesar de ser tan mayor. Está parada diez meses al año. Sólo la usan cuando vuelven al pueblo y aún así no les ha dado ningún problema. Mariluz no quiere cambiarla mientras funcione y, al no tener el uso de una vivienda habitual, no parece que vaya a dejar de hacerlo pronto.

Ser los dueños de esta longeva lavadora ha hecho que Miele los haya premiado con un vale de 800 euros para gastar en uno de sus productos tras haber ganado el concurso del electrodoméstico más antiguo de España. La lavadora tiene los mandos en holandés y según cuenta David solo su madre sabe ponerla.

De los cinco electrodomésticos ganadores, el más antiguo es un lavavajillas adquirido en 1960.