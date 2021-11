“Ser influencer no es nada glamuroso; son muchas horas de estar sentada”

Lara Alonso, Lara Lars para sus más de 81.000 seguidores en Instagram y oyentes de su sección en el programa de RNE “Entre dos luces”, lo ha conseguido: ha entrado por primera vez en la lista de los 100 influencers españoles de Forbes. Lo ha hecho como la artista estatal más influyente. Casi nada para esta joven de Salceda de Caselas afincada en Madrid donde alterna su trabajo de ilustradora realizando collages con sus visitas a galerías, paseos a su perrita y cuidado a las plantas.

“Yo soy de zona de canteras. Cuando ves las canteras, cuando ves que le van quitando la piedra, lo que queda te recuerda a los edificios brutalistas. Cuando vas de Salceda a Vigo, ese polígono por el que pasas con grúas y edificios industriales me recuerda a los robots, a las ciudades del futuro y eso está en mi obra porque es el entorno en el que crecí, además de la naturaleza. La luna la utilizo mucho y en Galicia todo gira alrededor de ella, por ejemplo, para sembrar. Los ovnis tienen el misticismo surrealista como las meigas, los trasnos y la santa compaña. Están ahí, se habla de ellos pero nadie los vio nunca”, reflexiona la creadora para explicar cómo plasma la influencia de Galicia en su obra.

–¿Qué siente al ser incluida entre los 100 españoles más influyentes según Forbes?

–Principalmente, siento sorpresa, no me lo esperaba para nada. Es muy difícil destacar entre gente que tiene muchas más repercusión que tú. Como artista plástica solo estoy yo este año, el resto son cantantes, actrices que tienen más repercusión que yo. Fue una sorpresa e ilusión. Conocía la lista y la verdad es que algún año pensé que guay sería que me incluyeran en ella pero nunca pensé que saldría realmente. Es superdifícil siendo ilustradora y utilizando la técnica del collage que no es una técnica supervalorada dentro del mundo del arte.

–Adrián Rodríguez, de Mola Viajar, explica que la cara b del influencer es dedicarle muchas, muchas horas de trabajo.

–Realmente, no es nada glamuroso porque este año trabajé un montón, no paré, y son muchas horas de estar sentada. Cuando conviertes una actividad creativa en tu oficio, no todos los días eres creativa. Parece que los artistas nos levantamos todos los días vomitando creatividad y es mentira. Yo no tengo muy claro qué voy a hacer el mes que viene. Sé que voy a hacer algún trabajo, estoy dando charlas con el Caixa Forum y trabajando en proyectos editoriales. Esto no es para gente que necesita tener todo organizado en su trabajo.

–¿Cómo es un día normal suyo?

–Un día normal mío comienza tras levantarme, desayunando y bajando a mi perrita a la calle, contestar mails, hago vídeos aprovechando la luz natural... Yo soy más creativa por la tarde-noche, por eso aprovecho la mañana para hacer las cosas que menos me gustan.

–Ha triunfado como ilustradora pero realmente es arquitecta. ¿Por qué estudió arquitectura?

–Siempre quise ser pintora, era lo que decía de pequeña; pero como se me daba bien dibujar y estudiar, opté por arquitectura. Mis padres me decían que tenía más futuro y que después ya podría hacer algo por mi cuenta como artista.

“He trabajado con un montón de editoriales de Cataluña, pero gallegas, ninguna”

–Como ilustradora, confiesa que es autodidacta.

–Empecé desde abajo y sin tener idea. Yo iba aprendiendo de lo que la gente me decía por las redes. No tenía ni idea de que se podía vivir de esto, de ser artista. He tenido mucha suerte porque nunca he tenido que pedir trabajo. Todo fue viniendo.

–¿Y le viene algo de familia?

–No, mi madre es peluquera y mi padre, está jubilado, pero era profesor de educación física.

–Desde el primer momento ¿tenía clara la visión feminista en su trabajo?

–Cuando empecé, no me gustaba la imagen de la mujer en aquellos años (60, 70) pero no tenía ni idea de que eso era feminismo. ¿Conciencia feminista? Yo, cero. Era simplemente mi manera de ver las cosas. Aunque después te das cuenta de que era eso. Yo no entendía por qué tenía que ser más dulce que mi compañero de al lado cuando éramos los dos dos niños. Yo pensaba que era rebeldía y al final era algo normal. Lo que está mejor porque al final te ayuda a entenderte a ti misma.

–¿Le gustaría trabajar más en Galicia?

–Trabajé con un montón de editoriales de Cataluña, pero gallegas, ninguna. Con marcas gallegas, ocurre lo mismo. Por ejemplo, he trabajado con varias marcas de cerveza pero con Estrella Galicia, no. Es lo que me hace ilusión pero tiempo al tiempo, ya llegará.

“Madrid está plagado de la arquitectura de Antonio Palacios y no está reconocido”

–Me sigue asombrando su collage sonoro sobre Antonio Palacios. ¡Es una dj total!

–Para mí, es mi preferido. Quedó guay y divertido. Aunque como referentes arquitectónicos me gustan más otros arquitectos, Madrid está plagado de la arquitectura de Palacios y no está reconocido. De hecho, yo me quejé cuando querían derribar las cocheras de Cuatro Caminos (de Palacios), que eran de arquitectura industrial. Hace poco las derribaron. Es la demostración de que no se valora su arquitectura cuando es superimportante.

–¿De dónde saca la materia prima para los collages?

–Voy por rastros, mercadillos. Cuando viajo, lo primero que miro es si hay un rastro o mercadillo en esa ciudad. Siempre voy comprando revistas, postales... Aquí, en Madrid es una gozada porque en el rastro tienes un montón de cosas y sirve de inspiración. Por ejemplo, el fin de semana pasado, compré un álbum precioso de una familia. Lo miré y pensé que hasta se podía crear una historia con él.

–¿Cuál es su hobby?

–Me encanta ir a una buena exposición, leer, tengo un jardincito montado en mi balcón. El mundo va muy rápido. Por eso, me gustan las plantas porque tienen su ritmo propio y tienes que adaptarte a ellas. Si tú conviertes tu hobby en tu trabajo, tienes que buscar otras cosas que te hagan desconectar. La mente necesita descansar y hacer otras cosas para alimentarla.