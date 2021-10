Después de 13 días con un solo paciente en la UCI, en el hospital Álvaro Cunqueiro concretamente, de nuevo Vigo vuelve a desocupar sus camas de enfermos graves de COVID-19.

En el total de Galicia, la comunidad registra una mejoría de la mayoría de los indicadores del COVID-19 en la primera jornada sin estado de emergencia sanitaria, con un descenso de los casos activos a 413 -tres menos- y en el número de contagios, 26. También baja la tasa de positividad hasta el 1,11%, mientras que los pacientes hospitalizados por coronavirus se mantienen en 26.

Según los datos actualizados este sábado por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18.00 horas de este viernes, hay siete personas ingresadas en UCI -una menos-, mientras que en unidades convencionales permanecen 19 hospitalizados -uno más-.

Hay siete personas ingresadas en UCI -una menos-, mientras que en unidades convencionales permanecen 19 hospitalizados -uno más-

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria se mantiene sin cambios en la mayoría. Así, en la de A Coruña y Cee, siguen tres pacientes COVID en UCI y siete en otras unidades; en la de Lugo, continúan tres personas ingresadas en críticos y ya no quedan hospitalizados en otras unidades.

Por su lado, se mantienen sin cambios en el área de Santiago y Barbanza, que sigue sin ingresados en UCI, y tres en planta; y en la de Ourense, sin críticos y con dos en otras unidades.

También el área sanitaria de Ferrol se mantiene sin pacientes en UCI y con dos ingresados en planta, mientras que en la de Pontevedra y O Salnés hay sólo un hospitalizado en críticos -sin cambios-.

La única zona que presenta una ligera variación es el área de Vigo, donde ya no quedan pacientes hospitalizados en la UCI -uno menos-, pero suben a cinco los ingresados en planta -uno más-.

Menos casos activos

Los casos activos descienden por tercera jornada consecutiva después de dos días seguidos previos de ligero aumento y sale de la emergencia sanitaria con 413, que suponen tres casos menos que en las últimas 24 horas, al haber más altas (29), que nuevos contagios (26), y no registrarse ningún fallecimiento.

Las infecciones activas aumentan en dos de las siete áreas sanitarias: Pontevedra y O Salnés (+5) y Santiago y Barbanza (+2). En el resto, bajan los casos activos: Ourense (-1), Ferrol (-1), Lugo (-2), Vigo (-2) y A Coruña y Cee (-4).

Por ello, el área de A Coruña y Cee continúa como la única por encima del centenar de casos, con 131; seguida de la de Vigo, con 69; Santiago y Barbanza, con 70; Pontevedra y O Salnés, con 52; Ourense, con 43; Lugo, con 28; y Ferrol continúa a la cola, con 20.

Menos de 30 contagios

Los nuevos contagios de COVID-19 se mantienen por debajo de la treintena con 26, dos menos que el día anterior, los mismos que el jueves y tras ascender a 33 el miércoles, después de los 23 del martes e iniciar la semana con 21. El lunes 11 de octubre se registraron 14, la cifra más baja desde que Galicia entró en niveles de 'nueva normalidad'.

De este modo, las personas contagiadas en Galicia desde el inicio de esta pandemia ascienden a 182.899, de las que 43.214 corresponden al área de A Coruña y Cee; 37.738, a la de Vigo; 27.038, a la de Santiago y Barbanza; 21.792, a la de Ourense; 21.491, a la de Pontevedra y O Salnés; 19.982, a la de Lugo; y 11.644 a la de Ferrol.

En toda Galicia se han hecho 2.882.331 PCR desde el inicio de la pandemia, 1.577 más que las realizadas la jornada pasada.

En cuanto a la tasa de positividad de las pruebas PCR -número de infecciones detectadas cada 100 test- baja hasta el 1,11% desde el más del 2% de la jornada anterior, y tras subir al 1,09% el día anterior, después de descender al 0,48% el miércoles, incrementarse el martes al 0,84% y comenzar esta semana con un 0,51%. No obstante, se mantiene por debajo del 5% que la OMS fija como umbral para considerar controlada la pandemia.

Fallecidos y curados

Las personas fallecidas diagnosticadas con COVID-19 desde el comienzo de esta crisis sanitaria ascienden a 2.649, sin cambios en las últimas horas.

Por su parte, 179.871 personas diagnosticadas de este coronavirus se han curado en Galicia desde el inicio de esta crisis sanitaria, que suponen 29 más que las registradas hasta el día anterior.

La Xunta llama a la prudencia con la recuperación de los aforos al 100%

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha hecho un llamamiento a "seguir siendo prudentes" en Galicia con la recuperación de los aforos al 100% para no dar "pasos atrás".

"Por fin volvemos a lo que estábamos esperando desde hace tanto tiempo, que es poder utilizar las barras, 100% de aforos, muchas cosas que durante mucho tiempo no podían ser", ha valorado Rueda en declaraciones a la prensa en Castrelo de Miño (Ourense). "Siempre dijimos que, cuando las cosas mejorasen, y están mejorando muchísimo, volveríamos a la normalidad", agrega.

"No hay estado de alarma y ya podemos recuperar casi nuestra vida normal, pero no hay que olvidar una cosa, la pandemia no remató" Alfonso Rueda - Vicepresidente primero de la Xunta de Galicia

"No hay estado de alarma y ya podemos recuperar casi nuestra vida normal, pero no hay que olvidar una cosa, la pandemia no remató", reflexiona. Por ello, advierte de que se pueda "volver a disfrutar de la hostelería casi como antes", "no quiere decir" que en los interiores no haya que seguir usando mascarilla o dejar de guardar distancia de seguridad.

Por todo ello, remarca que "hay que pegar ese último empujón para que todo esto quede atrás definitivamente". Recuerda que gracias al "esfuerzo de todo el mundo" y a la vacunación se recuperan ahora cuestiones que "no hace tantos meses parecían impensables".

Junto esto, también resalta la relajación de restricciones en residencias, que "vuelven prácticamente a la vida normal" después de unos meses en los que hubo que "restringir muchísimo" su funcionamiento.