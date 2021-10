A las puertas de que en Galicia comience a administrarse la tercera dosis a los mayores de 70 años, el octavo sondeo del Instituto de Salud Carlos III indica que casi el 90% de los españoles –concretamente el 89%– estaría dispuesto a ponerse la dosis de refuerzo frente al COVID-19. Es la primera vez que el estudio “Cosmo-Spain”, impulsado por la OMS y que se realiza bimestralmente desde mayo de 2020, pregunta sobre la dosis adicional.

El estudio revela una satisfacción muy alta con las vacunas (superior a 4 en una escala en la que 5 es el nivel máximo) y entre los motivos más citados para vacunarse se indica que es bueno para proteger la propia salud y la de los demás y para poder reunirse con familiares o amigos. Entre los encuestados hay un 5% que admite que no quiere vacunarse, si bien ha descendido el porcentaje de personas que indican que les falta información para decidir (31% frente al 40% de la oleada anterior) y el de encuestados que señala que esperará un tiempo (el 33% frente al 37%). Ha aumentado la proporción de los que creen que la vacuna puede tener riesgos para su salud (51% frente al 45%), de los que creen que la vacuna no será eficaz (36% frente al 27%), aquellos que no creen en las vacunas (21% actual respecto al 13%) y los que opinan que tienen pocas probabilidades de contagiarse (19% frente al 15%).