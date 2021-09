Los amantes de la música en directo miran con optimismo a los próximos meses ante la desescalada en las restricciones y los nuevos lanzamientos discográficos. El último en sumarse a un "invierno caliente" en los escenarios es Fito y Fitipaldis, quien vuelve a las carreteras para presentar su “Cada vez Cadáver Tour”, el show que acompaña a su séptimo disco de estudio.

Fito Cabrales y su banda regresarán a la ciudad de A Coruña, donde dieron su último concierto en Galicia. Fue el 24 de marzo de 2018 en medio de su gira celebrando su 20º aniversario.

Por el momento se desconocen la fecha y la ubicación exactas, ya que según relatan desde la promotora "se anunciarán en función de la evolución de las restricciones, así como la información referente a la activación de venta de entradas.

El arranque oficial será el 12 de marzo en el Palacio de los Deportes de Santander, dando el pistoletazo a cuatro meses de gira. Las otras ciudades en las que actuará serán Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Córdoba, Gijón, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Pamplona, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza

Junto a él estará Morgan, uno de los grupos con voz femenina más reconocido en los festivales durante los últimos años. La formación madrileña estará presentando su nuevo trabajo, "The River and The Stone", que saldrá a la venta el 15 de octubre.