Tras aparcar la interpretación durante la primera ola de la pandemia y volver a colocarse el pijama de enfermera, Nerea Barros vuelve a pisar fuerte en el plano escénico, con muchos proyectos a punto de estrenarse y otros tantos en marcha. Atrás han quedado los EPI y el miedo, que no le impidió adentrarse en las entrañas de hospitales y residencias para grabar, junto con Hernán Zin, un documental sobre los peores momentos del COVID-19 desde el minuto cero. “Pasas mucho miedo porque estás en medio de todo, pero luego te adaptas y ves lo que ha provocado el maltrato al mundo y ves también que mucha gente no era consciente de ello”, afirma la intérprete compostelana.

La ganadora del Goya a mejor actriz revelación por su papel en “La isla mínima”, rueda en estos momentos la película documental “El universo en una caja”, basada en la vida de Mariano Fortuny, en la que interpreta al alter ego de la mujer del artista. “Mi personaje se obsesiona con la mujer de Fotuny y se acaba convirtiendo en ella. Este personaje tiene muchos momentos de danza y estas partes las coreografía la bailaora de flamenco Eva Yerbabuena, a quien admiro mucho y de la que tengo el placer de aprender un poco de ese arte”, explica la artista, que debutó como directora con “Memoria”, un cortometraje documental rodado en Uzbekistán y que inicia ahora su recorrido por los festivales. “Es una cinta que habla de la transmisión de la memoria entre abuelos y nietos, una transmisión que me parece imprescindible para poder evolucionar como sociedad y también habla del cambio climático. Está dedicada a mis abuelos porque ellos me transmitieron el amor a la tierra”, explica.

Asimismo, prepara “Rosa”, con Cecilia Gessa, una obra con texto de Carlos Bardem que podría estrenarse el próximo año. Tiene pendiente, además, los estrenos de los cortometrajes “Fortuna”, ahora en postproducción, “Under the ice”, seleccionado para Sitges, y “Princesa”, historia que se convertirá en un largometraje.

Antonio Durán, Morris, se encuentra inmerso en la obra “Sock”, del Centro Dramático Nacional, con la que empezará la gira el próximo 1 de octubre, con parada en Galicia, antes de que acabe el año rodará la segunda película de Eduardo Casanova, “La piedad” y “O corpo aberto”, de Ángeles Huerta. El actor vigués tiene previsto también el estreno de “La gran mentira”, una comedia “muy loca”, adelante, en la que comparte cartel con Dani Guzmán y Luis Tosar, que podría llegar a los cine a principios de próximo año, así como del cortometraje “A rabia”. El artista volverá a asomarse también a la pequeña pantalla con la segunda temporada de “Desaparecidos”, protagonizada por Juan Echanove, en la que protagoniza uno de sus tramas. “Monstruo”, de Andrés Goteira, una película muy especial, dice, en la que todo gira en torno a un personaje y sus angustias. Asimismo, es el productor ejecutivo del documental que rueda su sobrina Area Edina y que tiene como protagonista a una mujer nonagenaria.

“Lo que parecía que no íbamos a poder aguantar, salir a escena y no ver más que ojos, nos parece ya una cosa normal. Me he dado cuenta de en escena gesticulas más, miras más intensamente, y ves la sonrisa del público en sus ojos”, explica el actor.

Aun así, la pandemia no deja de dar sobresaltos, con suspensión de rodajes, funciones y ensayos. El propio Morris dio un falso positivo en un test que obligó a suspender una función.

Manuel Manquiña acaba de finalizar el rodaje de “Operación Marea Negra”, serie de la productora gallega Ficción Producciones en colaboración con Amazon Prime dirigida por Daniel Calparsoro, en la que también participa Nerea Barros. En esta producción, rodada entre Galicia y Portugal, Manquiña encarna al abuelo del protagonista (Álex González).

Esta temporada, el actor vigués regresará a los escenarios con “Todo nunha noite”, en la que comparte cartel con Ángela Andrada. El artista firma también el texto de esta pieza teatral, que dirige Darío Autrán y que se estrenará el próximo 8 de octubre en A Estrada. Como el propio Manquiña adelanta, se trata de una reflexión a dos voces sobre el actual estilo de vida y las tecnologías, que hacen la vida más fácil, pero a la vez nos esclavizan.

El artista, que tiene en su haber una amplia filmografía y que fue candidato al Goya al mejor actor revelación por su papel e “Airbag”, compagina la interpretación con las actuaciones con su banda, Los Fabulosos Weekend, y en estos momentos colabora también en el proyecto “Camiñantes” de la orquesta OcaBand.

“Es cierto que las cosas están más complicadas que antes y que los aforos de los teatros están reducidos, pero no es un desierto absoluto. Hay cierta actividad”, afirma el artista.

La viguesa Marta Larralde ha tenido un verano redondo, asegura. La popular actriz acaba este mismo mes el rodaje de la segunda temporada de la serie de TVE “HIT”, en la que da vida a la madre de uno de los adolescentes del nuevo instituto al que es destinado Hugo (Daniel Grao). Aunque no puede dar muchos más detalles sobre su personaje, sí adelanta que se trata de un papel diferente a los que ha interpretado hasta la fecha.

“Este personaje es un caramelo, así que estoy encantada. Me he pasado en verano yendo y viniendo a Vigo, donde he aprovechado para practicar el supyoga. Se ha convertido en mi actividad preferida y me hace muy feliz impartirla”, afirma la artista, que aprovechó los meses de parón debido al confinamiento para formarse en esta disciplina, que aúna el yoga, práctica que cultiva desde hace años, y el paddle surf.

La actriz está pendiente de otros proyectos, aunque todavía no puede hablar de ellos. “De momento estoy tranquila, viviendo el momento, y disfrutando de mi niño, y de mis prácticas de yoga, mis clases de ukelele y de canto. Si no trabajo, me formo”, afirma.

Justo ayer actuaba en Vigo Sergio Pazos con su monólogo “Contaxiándonos de humor”, en el que pasa la pandemia por el tamiz del humor. El humorista y actor ourensano, conocido por ser uno de los reporteros de las gafas negras del mítico “Caiga quien caiga” y que dentro de unos días será homenajeado en el FIC de Verín, volverá a asomarse a la pequeña pantalla con la segunda temporada de “Auga seca”, serie policiaca gallego-portuguesa en la que interpreta al inspector Viñas y que regresará previsiblemente el próximo mes de enero a la plataforma HBO. Serán ocho capítulos.

El 16 de septiembre estará en A Coruña, en la gala “Treces luces” que se celebrará en favor de la Fundación Meniños de apoyo a la infancia. Como próximos proyectos tiene el rodaje de un cortometraje sobre vikingos en Vicedo, un nuevo proyecto de Queiman y Pousa, en el que dará vida a don Lopo y en el que no faltarán las batallas. La actriz Isabel Blanco también participará en este corto. “Y luego, a esperar que aparezcan cosas. Esta profesión es así. Yo ya tuve mi momento y ahora es el turno de otra gente. A mí me tocará hacer un papelito de cura o de padre de...”, afirma el actor, que el pasado mes intervino en “Pasapalabra”.