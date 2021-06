Sanidade recomienda no exceder las 15 personas en reuniones y evitarlas de noche

La Xunta no quiere que la derogación de los límites en las reuniones, salvo en la hostelería, se entienda como una invitación a celebrar fiestas y otros encuentros entre no convivientes sin ninguna limitación. Por ello incluyó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del pasado jueves –versión bis– una serie de recomendaciones, que no órdenes –para ello necesitaría una autorización judicial– para afrontar con “sentidiño” un verano que en modo alguno será normal, como ha recordado el presidente Alberto Núñez Feijóo, porque seguirá sujeto a numerosas restricciones.