Las farmacias gallegas ofrecerán a personas de 12 a 64 años sin síntomas aparentes de COVID-19 someterse a simples tests de saliva para detectar si están infectadas con el coronavirus, informa la Xunta. Un acuerdo alcanzado esta semana entre el Gobierno gallego y el conjunto de colegios farmacéuticos establece que las farmacias ofrecerán a los clientes de esa franja de edad “kits” para que puedan impregnar muestras de saliva que serán enviados a un laboratorio de microbiología en Vigo del Sergas, el órgano que controla hospitales y centros de salud pública en esta comunidad.

Una vez analizadas sus muestras, las personas recibirán el resultado y, en caso de tener el coronavirus, “se les realizará una prueba PCR en muestra nasofaríngea” para confirmar si han resultado infectados, indica la Xunta.

La iniciativa ya se puso en marcha en febrero y marzo pasados en las farmacias de las provincias de Pontevedra y y A Coruña, donde se efectuaron unas 82.000 pruebas de las que 177 personas resultaron positivas, y ahora se extenderá al conjunto de las de Galicia.

Además de formar parte de la población diana (tener entre 12 y 64 años) deberán cumplir también los siguientes requisitos: tener la tarjeta sanitaria del Sergas; disponer de un teléfono móvil para recibir el mensaje con el resultado de la prueba; no haber tenido un resultado positivo en coronavirus en los últimos tres meses; no ser un paciente paliativo o inmovilizado; no trabajar o residir en una residencia para personas mayores o con discapacidad; no ser contacto de seguimiento de COVID-19, y no haber hecho una prueba PCR en los último 15 días.