“Cualquier mensaje que pueda hacer dudar del efecto de la vacuna es perverso”

A finales del pasado mes de febrero, en la recta final de la segunda ola de la pandemia, Antón Reixa (Vigo, 1957) ingresaba en el hospital con una neumonía bilateral por SARS-CoV-2. Estuvo una semana ingresado y, aunque no precisó entrar en la UCI, asegura que fue una experiencia más dura que el grave accidente que sufrió en 2016 y por el que estuvo 18 días en coma. Dos meses y medio después, continúa en fisioterapia para recuperar la capacidad pulmonar. No obstante, el artista multidisciplinar estará en forma para presentar el nuevo disco de su grupo, Os Resentidos, “Organización Nautilus”, en el II Festival TerraCeo, en el Auditorio Mar de Vigo, el próximo día 22 de mayo.

–¿Cómo pasó el COVID-19?

–Estuve dos semanas de baja, una semana hospitalizado y la verdad es que fue duro. Me decía a mí mismo que estaba en una planta, que no estaba en una uci, pero es difícil, el impacto psicológico a veces es mayor que los propios síntomas de la enfermedad. En mi caso, fue una neumonía bilateral. Llevo dos meses y medio en fisioterapia para recuperar la capacidad respiratoria. Piense que mi trabajo ahora es radio, teatro, música y recitar. Vivo de la voz.

–¿Continúa en rehabilitación?

–La recuperación es lenta. Me reincorporé la semana pasada a mi trabajo los viernes en el programa de Julia Otero en Onda Cero. En el equipo de “Julia en la onda” estamos con esa sensación contradictoria de que Julia está fuera de antena porque está superando un cáncer y esta semana el EGM nos dio un subidón de más de 200.000 oyentes, por lo que ya estamos en más de 630.000 oyentes, una audiencia muy importante.

–En mayo Os Resentidos presentarán su nuevo disco en Vigo. ¿Estará en forma para cantar?

–Sí, seguro que estaré en forma. No sé cuánto tiempo me queda de fisioterapia, aunque los resultados, tanto de las radiografías como de las pruebas de esfuerzo, me dan casi una recuperación total de la capacidad pulmonar.

–¿Qué opina de quienes niegan la existencia de la pandemia y cuestionan las vacunas?

–Me parece un horror. Me vacuné con AstraZeneca y no tengo ningún miedo. Todos estos negacionistas, si pasasen la enfermedad o si tuviesen cerca a alguien que hubiese fallecido por la pandemia, no creo que pudiesen mantener ese pensamiento; sería un pensamiento histérico. Pero la ignorancia no tiene límites. Normalmente, a las personas con posiciones extremas les falta cultura e inteligencia para entender las cosas y luego también hay mucho religioso. Cualquier mensaje que se emita que pueda hacer a la gente dudar del efecto de la vacuna es perverso, porque la vacuna no solo es beneficiosa para uno mismo, sino porque evita que contagies, que también es importante.

–En 2016 sufrió un accidente de tráfico muy grave, del que surgió un libro, “Michigan/acaso Michigan”. ¿Le ha inspirado otro el COVID-19?

–No, aunque curiosamente esta fue una experiencia peor, pero no saldrá un libro. Tras el accidente, estuve en coma 18 días y no estuve consciente. Ahora lo estuve en todo momento, pero cualquier cosa que esté próxima a la muerte es mala y hay que tomarla con seriedad.

–Como dijo entonces, nada nos prepara para gestionar la casualidad, el acaso...

–Sí, porque no hice nada raro para contagiarme y sin embargo me contagié. Mi pareja también, pero ella estuvo asintomática y lo pasó de forma diferente. La casualidad manda en nuestras vidas.

–¿Cómo pasó el confinamiento?

–Bien, menos a las doce, cuando daban los datos diarios, que llegó a ser un shock, con casi 1.000 muertos diarios. Pero fue un momento muy creativo para mí. Aproveché para acabar otro libro que va a salir con Rompente el próximo mes de junio y para escribir los temas del álbum de Os Resentidos que sale ya la semana que viene.

–¿Qué mensaje daría a quien esté leyendo esta entrevista?

–La actitud ante la pandemia no debe ser de pánico, debe ser de paciencia, inteligente y sobre todo de precaución. Es cierto que toda precaución es poca y que a veces las noticias pueden parecernos contradictorias. Aun así, no debemos perder la cabeza, debemos usar siempre la inteligencia y el sentido común. Hay que tomarse la situación en serio, pero no caer el pánico.