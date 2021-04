El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cierra la posibilidad de que en España se suministre la vacuna rusa Sputnik contra el coronavirus, pero siempre que la autorice la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y con compras centralizadas por la UE, no de forma individual por cada país. Ante la posibilidad de que España vacune con Sputnik como defiende ya para su país la canciller alemana afirmó: “Si Sputnik la tiene el aval, evidentemente que será una de las vacunas que incorporemos al dossier de vacunas no sólo en Alemania, sino en todos los países de Europa”.

Asimismo, garantizó que el plan de vacunación previsto en España se cumplirá tanto con las dosis de AstraZeneka como sin ellas. De acuerdo con sus cifras, si se cuenta con AstraZeneka, España tendría 87 millones de dosis de vacunas de abril a septiembre, y sin ella serían 78 millones. Una diferencia de 9 millones que no impediría que la mayoría de la población hubiera recibido la pauta completa a finales de septiembre.