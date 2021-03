Galicia arranca la Semana Santa con un descenso de una decena en la cifra de ingresados totales por COVID-19, hasta los 204, al bajar tanto los pacientes en planta como los de unidades de cuidados intensivos (UCI). Además, continúan en caída los casos activos de la enfermedad, que se sitúan en los 2.357. No se registraba una cifra tan baja de ingresos desde el 6 de septiembre, jornada en la que los pacientes hospitalizados también sumaban 204. Un día antes, el 5 de septiembre la cifra era de 194.

Pese a estas mejorías, han repuntado los contagios detectados en un solo día por todo tipo de pruebas. En concreto, de acuerdo con los datos ofrecidos ayer por el

Sergas, actualizados hasta las 18,00 horas del viernes, se suman al cómputo 152 nuevos casos de covid, que son 37 más que los 115 del día anterior y un 50% más que el lunes (103).

En lo que respecta a la presión hospitalaria, desciende tanto en unidades convencionales, con 172 enfermos COVID (seis menos), como en las UCI, con 32 (4 menos).

Los casos activos han vuelto a descender en el conjunto de Galicia en los datos del sábado de Semana Santa. En concreto, se sitúan en los 2.357, lo que supone 46 menos que la jornada anterior.

Tan solo el área de Vigo registra un repunte de los pacientes COVID, hasta el total de 537, 22 más. El resto, todas notifican un descenso: A Coruña-Cee, hasta los 891 casos activos (-9); en Santiago-Barbanza, a 254 (-16); en Pontevedra-O Salnés, a 206 (-9); en Lugo-A Mariña-Monforte, a 167 (-10); en Ferrol, a 157 (-19); y en Ourense-Verín-O Barco, que está a la cola, con 145 (-5).

No obstante, los contagios detectados con cualquier tipo de pruebas han repuntado hasta los 152, 137 confirmados con una PCR. Es la segunda cifra más alta de esta semana, después de los 162 del jueves.

De los 152 nuevos casos notificados, 57 se corresponden con el área sanitaria de Vigo y otros 51, con la de A Coruña-Cee. Asimismo, en Lugo-A Mariña-Monforte se han detectado 15 positivos en un día; en Santiago-Barbanza, 12; en Pontevedra-O Salnés, nueve; en Ourense-Verín-O Barco, cinco; y en Ferrol, solo tres.

La tasa de positividad ha ascendido a un 2,8%, tras el 1,7% notificado 24 horas atrás. Galicia se mantiene por debajo del 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala para dar por controlada la pandemia.

Galicia suma 2.332 personas fallecidas diagnosticados con COVID19 desde el inicio de la pandemia. La última muerte notificada por la Consellería de Sanidade fue una el viernes.

Feijóo ve “muy difícil” la inmunización del 70 por ciento de los gallegos en verano

“Si no aceleramos y no tenemos vacunas, va a ser muy difícil cumplir la inmunización del 70% en el verano. De momento no es posible. Si tenemos más vacunas, es posible”, advirtió ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Dicho esto, reiteró que el Sergas tiene capacidad para vacunar a 100.000 personas diarias, lo que permitiría inmunizar “a toda Galicia en dos vueltas en tan solo semanas”. “Pero para eso necesitamos 100.000 vacunas diarias. No las tenemos ni por mucho que apuremos las vamos a tener en abril”, lamentó Por el momento, Feijóo asegura que el Sergas seguirá “con el calendario” de vacunación ya anunciado a pesar de que espera una “disminución” de las dosis recibidas por parte de AstraZeneca durante “la segunda y tercera semana de abril”, tras el anuncio de la farmaceútica de nuevas demoras. El líder popular espera que “en la cuarta semana de abril” las comunidades vuelvan a tener el número de vacunas “previsto”. El Sergas prevé que a mediados de abril “todos los mayores de 80 años” contarán con la primera dosis, para quedar completamente inmunizados con la segunda “los primeros días de mayo”. Además después de la Semana Santa arrancará la vacunación a la población entre 55 y 65 años.