No puedo salir de Galicia pero ¿pueden llegar turistas extranjeros en Semana Santa?

¿Puedo viajar a una comunidad sin cierre perimetral como Canarias?

No, Galicia mantendrá el cierre perimetral de la comunidad, de modo que, aunque otras zonas del país permitan la llegada de viajeros, no se podrá salir de la comunidad si no es por uno de los motivos de fuerza mayor recogidos en estos supuestos:

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

¿Podrá viajarse a Galicia desde comunidades sin cierre perimetral?

Tampoco. La norma es clara y aunque por ejemplo Madrid finalmente no acate el cierre, los madrileños no podrán entrar en Galicia. Ni ellos ni ciudadanos de ninguna otra comunidad.

¿Y si soy estudiante?

Sí podrás volver a Galicia. Desde un primer momento el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mostró su desacuerdo ante la posibilidad de prohibir la movilidad de los estudiantes por Semana Semana y el Gobierno finalmente ya no incluyó este punto en su plan. Se consideraría además regreso al domicilio habitual o familiar.

¿Está permitida la llegada de turistas extranjeros en Semana Santa?

Aquí surge una de las principales contradicciones. El tráfico aéreo continúa abierto, de modo que podrán llegar viajeros de otros países (aquellos que tienen permitida la entrada) a través de los tres aeropuertos de Galicia. Aquellos que aterricen en Vigo, Santiago o A Coruña deberán permanecer toda su estancia en la comunidad. La explicación que ha dado la ministra Reyes Maroto apunta a que la movilidad internacional en estas fechas es muy baja y no supone un riesgo.

Si me he vacunado, ¿tengo menos restricciones?

Sanidad ha explicado que las personas ya vacunadas no tendrán ninguna ventaja para poder viajar, al menos de momento.

¿Está permitida la movilidad entre concellos?

Desde que Galicia comenzó la desescalada de la tercera ola, la movilidad quedó regulada entre municipios que se encontrasen en el mismo nivel de riesgo. De cara al puente de San José solo tres municipios tendrán cierre perimetral total: Vilardevós, Paradela y Maside. El resto de municipios podrá circular libremente al entenderse que la situación global de la comunidad es 'positiva'

¿Podré reunirme con no convivientes?

Si, pero con condiciones. Podrán mantenerse reuniones con no convivientes en lugares públicos, tanto interiores como exteriores, pero no en espacios privados, ya sea el domicilio habitual, segundas viviendas o un lugar alquilado para la ocasión.

¿Y con cuántas personas?

Las reuniones en espacios interiores están en este momento limitadas a cuatro personas y en el exterior podrían juntarse hasta seis no convivientes.

¿A que hora será el toque de queda?

La pauta marcada por el Gobierno central fija las 23:00h para el toque de queda, sin embargo Galicia mantendrá una postura más restrictiva y seguirá siendo a las 22:00h

¿Cómo podrá abrir la hostelería?

Para la reapertura de la hostelería, la Xunta volvió a tomar como referencia hasta el momento los cuatro niveles de riesgo para los diferentes municipios. En el caso de los tres concellos que se encuentran en mayor nivel de alerta la hostelería permanecerá totalmente cerrada. Para los de segundo nivel, con una IA de entre 250 y 500 casos, la hostelería podrá seguir abriendo solo en el exterior pero con un aforo de las terrazas del 50% y hasta las 21:00h frente a las 18:00h de la norma actual. En el caso de los concellos entre 150 y 250 casos cada 100.000 habitantes (en tercer nivel) podrán abrir al 30% en el interior y al 50% en el exterior también hasta las 21:00h. El 85% de los municipios de Galicia se encuentran en el cuarto nivel, con una incidencia inferior a los 150 casos. En estos municipios la hostelería podrá abrir al 50% de su aforo en el interior y hasta el 75% en las terrazas con la misma hora de cierre que en los anteriores casos, las 21:00h.

¿Qué pasa con las instalaciones deportivas o los centros culturales?

Según el anuncio de Feijóo, este tipo de actividades también verán actualizados sus aforos utilizando la misma metodología que la hostelería. Si la incidencia acumulada es menor de 150 podrán disponer de hasta el 50% del aforo.