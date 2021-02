El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comunicó ayer la decisión del Ejecutivo autonómico, a instancias del comité clínico, de mantener Galicia en restricción máxima para consolidar la mejoría de las últimas semanas. Se mantienen los cierres perimetrales de los 313 concellos de Galicia, sin “almendras” por las que circular, y la clausura actual de la hostelería, pero se permiten seis “aperturas graduales” que los expertos consideran admisibles al haberse superado la situación de riesgo extremo de hace varias semanas.

Estos son los principales puntos abordados ayer por Feijóo tras la reunión matinal del comité clínico:

Buenos datos...

Feijóo dijo que los datos (224 enfermos en UCI; un 11,8% menos en la última semana; 792 en planta y 12.036 en domicilios; reducción de la incidencia acumulada a 14 días del 48,6% hasta 400 y positividad de las pruebas del 4,6%) confirman “de forma notoria y notable” la tendencia a la baja después de las restricciones fijadas en el mes de enero. “Estamos mejor que la media nacional en todos los parámetros”, destacó.

...Pero no suficientes.

Los datos no muestran una mejoría suficiente, según el comité clínico. Con 224 enfermos en UCI, aún no se alcanzó el nivel que los expertos consideran razonable, y aún es superior a los máximos de la 1ª y 2ª olas. En planta hay 792 enfermos, por encima de los 516 de la 2ª ola, aunque por debajo de los 946 del máximo de la primera. “Conviene consolidar con más intensidad el descenso de la incidencia para acometer una desescalada amplia”, resumió Feijóo.

Seis aperturas graduales.

Abarcan medidas de alivio en formación, comercio, deporte, transporte, cultura y residencias. Feijóo dijo que las medidas hacen justicia a las familias que sufren las consecuencias de los cierres y limitaciones, “los titulares de los bares, restaurantes, gimnasios, cines, centros de ocio... Están sufriendo un demoledor problema económico”. Y también a “los profesionales sanitarios, que llevan un año dejándose la piel”. “Quisiera abrir mucho más, pero no puedo. Más rápido, pero no podemos. Estoy convencido de que si la mayoría de los ciudadanos tuvieran que adoptar las decisiones con estos datos se acercarían a las nuestras”, aseguró.

Hostelería segura.

Feijóo prometió que el próximo lunes se reevaluará la situación para ver si la desescalada alcanza a bares y restaurantes. Avanzó que se estudia un sistema para transparentar los aforos y un registro de entrada, aunque casi descartó los códigos QR porque sería “discriminatorio” para los mayores que no dominan la tecnología.

No convivientes y gimnasios.

Feijóo dijo que al mismo tiempo que la hostelería, el 22 se reevaluará también la posibilidad de permitir las reuniones de no convivientes y la reapertura parcial de gimnasios.

El peligro de las nuevas variantes.

El presidente de la Xunta confirmó que “la cepa británica ya es predominante –alertó–, y aún nos quedan la sudafricana, la brasileña, y otras que aún no se conocen de forma genérica. Cuanto más se extienden las nuevas cepas, mayor riesgo de ondas explosivas”, dijo.

Mayor vulnerabilidad de Galicia.

Quizá con el trágico ejemplo de Portugal en mente, Feijóo recordó que Galicia uno de los territorios con menor inmunidad de España, por lo que las nuevas variantes tendrán mucho mayor impacto, añadió. Galicia tiene la mitad de población inmunizada de manera natural (4,5%) que la media del conjunto de España (9,9%). Madrid tiene casi el 20%.

Orden de vacunación por sorteo.

Alberto Núñez Feijóo reveló que los mayores de 80 años cuyo primer apellido empiece por “H” serán los primeros en vacunarse, tras un sorteo realizado ante notario. Es un “criterio, rápido, objetivo y limpio”, dijo, que ya se utilizó en la vacunación de los sanitarios. Por tanto, los últimos en vacunarse serán los que tienen su apellido con inicial “G”. Garantizó que, si no se producen grandes problemas de suministro, estarán todos vacunados en la primera semana de mayo.

Quejas sobre las vacunas.

El presidente de la Xunta volvió a quejarse de la escasa disponibilidad de dosis de vacunas, un problema que causa una “enorme insatisfacción”. “La capacidad instalada de dispensación del Sergas es de 100.000 vacunas diarias, pero no tenemos ni 25.000 a la semana –lamentó–. Para hacer lo que podemos conseguir en un día tenemos que invertir 30”. Además, Feijóo insistió en que la Xunta no aceptará que la entrega de vacunas no esté vinculada con la población diana de mayores de 80 años, que la administración autonómica fija para Galicia en el 8,2%.

Reclamación de “transparencia”.

Uno de los argumentos más repetidos por Feijóo fue el de la falta de transparencia del Gobierno central respecto al proceso de vacunación. “La orden de vacunación no se puede ir improvisando cada semana”, dijo, tras pedir mayor implicación del gabinete de Sánchez y lamentar que el Ejecutivo autonómico maneja “la pandemia desde abril prácticamente en solitario”. Al hilo de esta falta de información, avanzó lo que la Xunta ha conocido “por informaciones de medios de comunicación y contactos extraoficiales de autoridades sanitarias”: que la vacuna de Janssen “se puede autorizar en marzo”. España compró 20 millones de dosis y es de una sola inyección –explicó–. Esto, junto al incremento de dosis de Pfizer y AstraZeneca, podría permitir tener a todos los mayores inmunizados en abril, añadió Feijóo, que no quiso comprometer oficialmente esa fecha. “Si Novavax obtiene autorización en abril sería otra más”, dijo, y recordó que se fabrica en el grupo Zendal, en Porriño.

El BNG critica la “descoordinación” del Ejecutivo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó ayer la “descoordinación” que a su juicio existe en la Xunta respecto a las restricciones para hacer frente al COVID-19, e incidió en pedir prudencia en la relajación de las medidas para “no repetir los mismos errores que nos llevaron a la tercera ola”. Antes de la conclusión de la reunión del comité clínico, Pontón reiteró que “estamos entrando en un momento decisivo en el que conviene acertar para no repetir los mismos errores que nos llevaron a la tercera ola”, que, además, fue “la más virulenta de toda la pandemia”, dijo. Por ello, abogó por mantener las medidas, porque, aunque “es evidente que hay un descenso de los contagios, seguimos con niveles muy altos” y la incidencia todavía es de “riesgo extremo”.

El PSdeG urge a publicar en el DOG las ayudas

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, urgió a la Xunta a publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el nuevo paquete de ayudas a los sectores afectados por la pandemia, y recordó que ya han pasado tres semanas desde que Galicia está en máximo nivel de limitaciones sin que se hayan activado estos apoyos. En una rueda de prensa en el Parlamento gallego, Caballero señaló que la Xunta contará con la “lealtad” de los socialistas gallegos para proteger la salud de los ciudadanos.

