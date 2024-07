“En diez años pasamos de la nada a tener un laboratorio bien dotado en el Cunqueiro”

El doctor en Neurociencia e investigador R4 y PI del Grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur (IISGS), Carlos Spuch, ha sido galardonado recientemente en la tercera edición de los Premios Alumni UVigo que ponen en valor la excelencia y la trayectoria personal y profesional del estudiantado ya graduado. Autor de más de 90 artículos y capítulos de libros, más de 250 comunicaciones y 6 patentes, además de impulsar muchas actividades divulgativas y educativas, Spuch fue reconocido en el ámbito de investigación de los premios, que en esta ocasión contaron con 114 candidaturas para las cinco categorías existentes.

–¿Qué supone este reconocimiento que le ha concedido la Universidad de Vigo?

–En primer lugar, me lo tomo como un reconocimiento a muchos años de carrera investigadora. Y, por otra parte, me hace mucha ilusión el reconocimiento de la propia Universidad de Vigo, en donde me formé. La investigación es un camino muy largo, en el que hay alegrías pero también sufres hasta llegar a donde estás, y conseguir ese reconocimiento del propio hospital e instituto donde trabajo es muy importante, porque siempre estamos en segundo plano. Lo cierto es que para este premio obtuve el apoyo de todos, desde la Gerencia del hospital hasta la dirección del Instituto y de la Consellería de Sanidade, y para mí es todo un reconocimiento a los investigadores hospitalarios que estamos trabajando en segundo plano, poniendo nuestro granito de arena y siendo un trocito más de la sanidad.

–¿Y cómo ha ido evolucionando la investigación sanitaria en el área con el paso del tiempo?

–El avance fue mucho, porque llevo aquí diez años, venía de Estocolmo y de Madrid, y cuando llegué al hospital no había nada. Me dieron el ordenador de una patóloga para poder empezar a trabajar, no había material, nos metieron en una esquinita en el Hospital Meixoeiro y arranqué junto a otra investigadora peleando para conseguir financiación, incorporando aparatos y presentándonos a convocatorias. Fuimos creciendo poco a poco y la verdad es que el apoyo de la Gerencia fue enorme, porque apostó por la investigación y pasamos de la nada a tener un laboratorio de investigación en el Hospital Álvaro Cunqueiro muy bien dotado y con unos investigadores muy buenos, cada uno con sus grupos correspondientes. Y aunque somos poquitos y todavía quedan aspectos que mejorar, lo cierto es que prácticamente podemos hacer de todo.

–¿Qué proyectos está desarrollando en la actualidad?

–Mi línea de trabajo se centra en la relación entre el sistema inmune y el cerebro y, dentro del hospital, lo aplico para desarrollar biomarcadores para diferentes patologías psiquiátricas y el alzhéimer. Poder trabajar en un hospital te permite llevar a cabo las validaciones y sacarlo al mercado mucho más rápido. En estos momentos estamos desarrollando programas de neurorrehabilitación en adicciones y en ideación suicida y esos avances los testamos en la población de nuestra área sanitaria.

–Además es director de formación continua del curso ‘Somos o que comemos?’ del Chuvi.

–En esa línea de trabajo en torno al sistema inmune y el cerebro está la nutrición, que es importantísima para que funcionen ambos. En ese marco, al principio empecé con actividades docentes y de divulgación, por ejemplo analizando los beneficios del consumo de la leche, y en los últimos tres años continué en colaboración con el Instituto de Investigacións Mariñas, que son expertos en aceites de origen marino, y estamos trabajando para comprobar los beneficios nutricionales que tienen. En este sentido, uno de los proyectos que hemos conseguido ahora está centrado en el estudio del sistema nervioso del pulpo y sus aplicaciones a la salud humana. Además, otro proyecto que está solicitado actualmente tiene como objetivo el estudio de los efectos beneficiosos del mejillón y es un proyecto muy potente que se lidera desde la Universidad y que cuenta con muchas empresas del sector. Es muy chulo porque conseguimos implicarlas y es la forma de aportar nuestro granito de arena y que la investigación repercuta en la sociedad, por eso siempre peleamos para que se invierta en ciencia.

–En el último año se ha puesto mucho el foco en la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. En materia de investigación, ¿de qué forma repercute?

–En colaboración con atlanTTic tenemos en marcha varios proyectos. Por una parte, uno para la detección de deterioro cognitivo, algo que trato de hacer yo en el laboratorio por métodos moleculares, pero gracias a estos grupos de atlanTTic estamos desarrollando una aplicación con inteligencia artificial para que al detectarse ese deterioro cognitivo los pacientes sean derivados a un centro de salud. Por otra parte, estamos ahora mismo en la mitad de un proyecto para la detección de la ideación suicida en adolescentes, un sistema de vigilancia que se puede aplicar de forma sencilla en institutos y, en el momento en el que se detecte, estos adolescentes puedan entrar en el sistema sanitario y reciban el tratamiento oportuno. Esta es una respuesta a la problemática que surgió con la pandemia y está comprobado que al abordarlo al principio, lo evitas. Ambos son proyectos en vigor, por lo que la inteligencia artificial es una aplicación real y pienso que se incorporará pronto al sistema. Queda arreglar determinadas cuestiones éticas, pero ya convivimos con ella y su incorporación va a permitir, por ejemplo, que se pueda aplicar en centros de salud y centros externos al hospital de manera que se pueda redirigir a los pacientes rápido, sin tener que estar en listas de espera, ya que si se consigue moverlos de forma preventiva, lograremos evitar los colapsos. Precisamente, el futuro de la medicina pasa por ahí, por la prevención. Para mí lo bonito de la inteligencia artificial es que es muy transversal e implica a todos los campos de investigación.

Suscríbete para seguir leyendo