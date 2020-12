José Luis Abet Lafuente, el hombre que en septiembre de 2019 acabó a tiros con la vida de su exmujer, Sandra Boquete Jamardo, su excuñada, Alba Boquete, y María Elena Jamardo Figueroa, madre de ambas, se jactó del crimen e incluso, con anterioridad, había dejado pruebas más que evidentes de sus pretensiones.

Así se desprende de los audios que grabó tras el terrible episodio y de los vídeos que se hizo 48 horas antes de cometer el triple crimen, a las puertas de la casa de Carracido que había sido domicilio conyugal y en la que se produjeron los hechos.

“Siempre piensan que tienen las de ganar, y no es así tampoco” José Luis Abet

Este material –almacenado en su teléfono móvil– fue difundido en “El programa de Ana Rosa”, en Telecinco, y deja muy claras sus intenciones. Refiriéndose a las que iban a ser sus víctimas llega a decir, por ejemplo, que “siempre piensan que tienen las de ganar, y no es así tampoco”.

Todo su enfado parecía deberse a la custodia y régimen de visitas de los dos hijos de la pareja, quienes presenciaron el terrible episodio. “Tenía que venir mi madre y a mi madre no se los deja, pero a la suya sí”, relata Abet antes de sentenciar: “Hombre, al final voy a tener que tomar medidas...”.

“A partir de hoy me voy al calabozo y ya no vuelvo más, pero a esta gente me la he sacado de delante" José Luis Abet

Los audios enviados a un amigo tras el crimen parecen igual de concluyentes: “A partir de hoy me voy al calabozo y ya no vuelvo más, pero a esta gente me la he sacado de delante. Ya me cansé de que me pitorrearan”. No cansado con esto, y entre risas, manifestaba: “Ya están las tres para enterrar, la madre, ella y la hermana”.

Lo cierto es que este material audiovisual muestra una frialdad absoluta por parte de este individuo que, en su momento, incluso dijo haber recurrido a un brujo para acabar con la vida de su expareja.

“Ya veo porque matan a las mujeres; piensan que tienen siempre las de ganar y uno también se aburre. Ya está bien de tanta broma”, reflexiona mientras se graba delante de la casa. Allí añade: “Ella no me contesta y el abogado tampoco, así que tendré que tomar medidas. Esto ya no es broma, tendré que recuperar lo que es mío”.

Mientras conducía, una de las víctimas llamó al 112 para indicar: “Estoy yendo a casa de mi hermana, que tiene una persona delante del portal, que no le deja salir, con un arma de fuego”. Y añadía: “Es el exmarido y le está reventando el coche”.

“Estoy yendo a casa de mi hermana, que tiene una persona delante del portal, que no le deja salir, con un arma de fuego” Alba Boquete - Llamada realizada al 112 antes de ser tiroteada

La operadora le preguntó si la víctima necesitaba asistencia médica y ella respondió: “Estoy yendo para allá, no lo sé, le está reventando el coche y hay dos niños pequeños dentro del coche”.

Fue entonces cuando se activó el operativo de medios policiales y médicos, que sin embargo nada pudieron hacer por la vida de las tres vecinas de Valga.

Según desvelan en Telecinco, también llamó al 112 un vecino pidiendo ayuda: “Por favor, parece ser que un señor ha matado a una mujer aquí. Mi cuñado la vio ahí tirada, en la huerta de la casa, y hay niños ahí”.

“Por favor, parece ser que un señor ha matado a una mujer aquí" Vecino que sacó a los niños del lugar de los hechos - Llamada realizada al 112

Ese hombre es el mismo que rescató a los niños después de que su padre abandonara el lugar de los hechos, tras matar a su expareja y madre de los críos.

Cuando el asesino confeso se marchaba se cruzó con el coche de la excuñada y la exsuegra, que se dirigían al lugar de autos para saber qué pasaba. Al verlas decidió regresar y matarlas también.